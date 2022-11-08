08 ноября 2022

Уральский боец из Херсона пообещал очистить Украину от фашизма. Видео

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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, автомат, калашников, армия, оружие, стрельба, война, добровольцы, выстрел, спецоперация, чвк, сво, наемники
Боец из батальона «Дон» пообещал очистить Украину от фашистов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Уральский боец из казачьего батальона «Дон» с позывным «Кузьмич», участвующий в боевых действиях в Херсонской области, пообещал очистить Украину и русские земли от фашизма. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU. На херсонском направлении сейчас сложилась самая сложная ситуация.

«Господа „укропы“, вам большой привет! Скоро мы вас добьем окончательно и вырежем эту раковую опухоль, как фашизм с наших русских земель. Фашизм не пройдет. Нам отступать некуда, мы будем идти до конца. Победа будет за нами!», — сказал боец.

Ранее URA.RU писало, что казаки со всего Урала отправляются добровольцами в зону спецоперации на Украине. Защищать Родину и бороться против фашизма едут бойцы из Свердловской, Тюменской, Курганской областей, а также ЯНАО и ХМАО.

Специальная военная операция на территории Украины была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля. По словам президента страны, важной задачей спецоперации является защита жителей Донбасса от агрессии киевского режима и националистов ВСУ.

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Уральский боец из казачьего батальона «Дон» с позывным «Кузьмич», участвующий в боевых действиях в Херсонской области, пообещал очистить Украину и русские земли от фашизма. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU. На херсонском направлении сейчас сложилась самая сложная ситуация. «Господа „укропы“, вам большой привет! Скоро мы вас добьем окончательно и вырежем эту раковую опухоль, как фашизм с наших русских земель. Фашизм не пройдет. Нам отступать некуда, мы будем идти до конца. Победа будет за нами!», — сказал боец. Ранее URA.RU писало, что казаки со всего Урала отправляются добровольцами в зону спецоперации на Украине. Защищать Родину и бороться против фашизма едут бойцы из Свердловской, Тюменской, Курганской областей, а также ЯНАО и ХМАО. Специальная военная операция на территории Украины была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля. По словам президента страны, важной задачей спецоперации является защита жителей Донбасса от агрессии киевского режима и националистов ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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