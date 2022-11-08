Уральский боец из казачьего батальона «Дон» с позывным «Кузьмич», участвующий в боевых действиях в Херсонской области, пообещал очистить Украину и русские земли от фашизма. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU. На херсонском направлении сейчас сложилась самая сложная ситуация.
«Господа „укропы“, вам большой привет! Скоро мы вас добьем окончательно и вырежем эту раковую опухоль, как фашизм с наших русских земель. Фашизм не пройдет. Нам отступать некуда, мы будем идти до конца. Победа будет за нами!», — сказал боец.
Ранее URA.RU писало, что казаки со всего Урала отправляются добровольцами в зону спецоперации на Украине. Защищать Родину и бороться против фашизма едут бойцы из Свердловской, Тюменской, Курганской областей, а также ЯНАО и ХМАО.
Специальная военная операция на территории Украины была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля. По словам президента страны, важной задачей спецоперации является защита жителей Донбасса от агрессии киевского режима и националистов ВСУ.
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