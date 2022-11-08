Уральский боец из Херсона пообещал очистить Украину от фашизма. Видео

09 ноября 2022 в 16:55 Размер текста - 17 +

Боец из батальона «Дон» пообещал очистить Украину от фашистов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Уральский боец из казачьего батальона «Дон» с позывным «Кузьмич», участвующий в боевых действиях в Херсонской области, пообещал очистить Украину и русские земли от фашизма. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU. На херсонском направлении сейчас сложилась самая сложная ситуация. «Господа „укропы“, вам большой привет! Скоро мы вас добьем окончательно и вырежем эту раковую опухоль, как фашизм с наших русских земель. Фашизм не пройдет. Нам отступать некуда, мы будем идти до конца. Победа будет за нами!», — сказал боец. Ранее URA.RU писало, что казаки со всего Урала отправляются добровольцами в зону спецоперации на Украине. Защищать Родину и бороться против фашизма едут бойцы из Свердловской, Тюменской, Курганской областей, а также ЯНАО и ХМАО. Специальная военная операция на территории Украины была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля. По словам президента страны, важной задачей спецоперации является защита жителей Донбасса от агрессии киевского режима и националистов ВСУ.

Уральский боец из казачьего батальона «Дон» с позывным «Кузьмич», участвующий в боевых действиях в Херсонской области, пообещал очистить Украину и русские земли от фашизма. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU. На херсонском направлении сейчас сложилась самая сложная ситуация. «Господа „укропы“, вам большой привет! Скоро мы вас добьем окончательно и вырежем эту раковую опухоль, как фашизм с наших русских земель. Фашизм не пройдет. Нам отступать некуда, мы будем идти до конца. Победа будет за нами!», — сказал боец. Ранее URA.RU писало, что казаки со всего Урала отправляются добровольцами в зону спецоперации на Украине. Защищать Родину и бороться против фашизма едут бойцы из Свердловской, Тюменской, Курганской областей, а также ЯНАО и ХМАО. Специальная военная операция на территории Украины была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля. По словам президента страны, важной задачей спецоперации является защита жителей Донбасса от агрессии киевского режима и националистов ВСУ.