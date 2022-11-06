06 ноября 2022
05 ноября 2022
04 ноября 2022

Курганский штурмовик из Херсона дал совет, как побороть страх в бою

Военнослужащий из Курганской области поделился советом по борьбе со страхом в зоне спецоперации
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, автомат, калашников, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, сво, наемники
Курганский штурмовик из Херсона дал совет молодым бойцам Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Штурмовик из Курганской области, участвующий в зоне боевых действий в Херсонской области, рассказал, как побороть страх на передовой. Боец поделился советом с корреспондентом URA.RU.

«Если бздишь, то делай шаг вперед. Это говорил еще мой комбат в 95-м году в Чечне. Сейчас даю такой же совет молодым бойцам, которые идут в зону спецоперации. Еще нужно знать куда ты идешь и зачем. Быть максимально замотивированным», — сказал боец. Также военный обратился к своим землякам и призвал их идти добровольцами на фронт, чтобы вместе с ними защищать свою страну от украинских националистов.

Ранее URA.RU писало, что курганский боец посоветовал не брать ночью в бой фонарики и телефоны. Кроме того, военнослужащий рассказал о том, что у противников нельзя забирать распечатанные сухпайки и уничтожать украинские дроны. Также сообщалось, что мобилизованным бойцам посоветовали делать маленькие окопы, пользоваться тепловизорами и брать в бои леденцы.

Все главные новости Курганской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке:  https://t.me/Kurganistan45 

Штурмовик из Курганской области, участвующий в зоне боевых действий в Херсонской области, рассказал, как побороть страх на передовой. Боец поделился советом с корреспондентом URA.RU. «Если бздишь, то делай шаг вперед. Это говорил еще мой комбат в 95-м году в Чечне. Сейчас даю такой же совет молодым бойцам, которые идут в зону спецоперации. Еще нужно знать куда ты идешь и зачем. Быть максимально замотивированным», — сказал боец. Также военный обратился к своим землякам и призвал их идти добровольцами на фронт, чтобы вместе с ними защищать свою страну от украинских националистов. Ранее URA.RU писало, что курганский боец посоветовал не брать ночью в бой фонарики и телефоны. Кроме того, военнослужащий рассказал о том, что у противников нельзя забирать распечатанные сухпайки и уничтожать украинские дроны. Также сообщалось, что мобилизованным бойцам посоветовали делать маленькие окопы, пользоваться тепловизорами и брать в бои леденцы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...