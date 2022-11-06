Курганский штурмовик из Херсона дал совет, как побороть страх в бою

Штурмовик из Курганской области, участвующий в зоне боевых действий в Херсонской области, рассказал, как побороть страх на передовой. Боец поделился советом с корреспондентом URA.RU.
«Если бздишь, то делай шаг вперед. Это говорил еще мой комбат в 95-м году в Чечне. Сейчас даю такой же совет молодым бойцам, которые идут в зону спецоперации. Еще нужно знать куда ты идешь и зачем. Быть максимально замотивированным», — сказал боец. Также военный обратился к своим землякам и призвал их идти добровольцами на фронт, чтобы вместе с ними защищать свою страну от украинских националистов.
Ранее URA.RU писало, что курганский боец посоветовал не брать ночью в бой фонарики и телефоны. Кроме того, военнослужащий рассказал о том, что у противников нельзя забирать распечатанные сухпайки и уничтожать украинские дроны. Также сообщалось, что мобилизованным бойцам посоветовали делать маленькие окопы, пользоваться тепловизорами и брать в бои леденцы.
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