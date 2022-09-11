Курганские власти ждут суда, чтобы отремонтировать бесхозный мост

Бесхозный мост поставили на учет в начале года (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Представители администрации Глядянского сельсовета Курганской области обратятся в суд, чтобы получить право владения бесхозным мостом, который в дальнейшем можно будет отремонтировать. Об этом сообщили представители администрации Притобольного района, частью которого является сельсовет.

«Администрация Глядянского сельсовета обратится в Притобольный районный суд с заявлением о признании права муниципальной собственности на данный объект. В дальнейшем у администрации Глядянского сельсовета как у собственника будет возможность заказать проектно-сметную документацию по капитальному ремонту данного объекта», — указано в сообщении, размещенном в группе районной администрации в соцсети «ВКонтакте».

Представители власти рассказали, что сейчас мост через приток реки Тобол — реку Глядяна является бесхозным. Поэтому администрация не может его отремонтировать. 19 января этот мост поставили на учет в Единый государственный реестр недвижимости. Через год после этой даты власти смогут обратиться в суд.

В 2020 году стало известно, что в жители и посетители Притобольного района платили за проезд по мосту между селами Нагорское и Утятское. Представители областного УФАС в 2013 году пытались запретить владельцу моста брать деньги с проезжающих, но в 2014 году Арбитражный суд признал недействительными действия УФАС.