Курганцев заставляют платить за проезд по мосту через Тобол

Бесплатный мост в Притобольном районе планируют сделать с 2014 года (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Притобольном районе (Курганская область) жители других районов и областей вынуждены платить за проезд по мосту между селами Нагорское и Утякское. Об этом URA.RU сообщил читатель. Областные власти планируют построить бесплатный мост с 2014 года.

«Проезжал мост через Тобол в селе Утятское и с удивлением обнаружил, что мост кто-то взял в аренду, поставил шлагбаум, и охрана берет по 30 рублей за проезд», — рассказал URA.RU читатель. Он попросил разобраться редакцию, насколько это законно.

Житель Курганской области, пожелавший остаться анонимным, сообщил URA.RU, что за проезд по мосту он платит не первый год. «Заплатить 30 рублей выгоднее, чем потратить на бензин, который понадобится, чтобы проехать по объездному пути», — объяснил он.

Жителям приходится пользоваться понтонным мостом, построенным более 20 лет назад. Депутаты областной думы сообщали, что данная конструкция «может в любой момент упасть». В 2013 году УФАС Курганской области предписало арендатору моста не брать деньги с проезжающих, а полученный доход передать в федеральный бюджет. Однако в 2014 году областной арбитражный суд признал недействительными действия УФАС.

Бывший начальник управления автомобильных дорог регионального департамента строительства Евгений Меньщиков заявлял, что во втором квартале 2020 года будет готова проектная документация по мосту через реку Тобол в селе Нагорское. Ранее разработать проект нового моста пытались две компании, однако обе они не уложились в срок.