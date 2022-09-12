Красный Лиман находится под контролем союзных сил Донбасса и РФ

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Народной милиции ДНР удалось отразить атаки ВСУ в Красном Лимане Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Красный Лиман находится под полным контролем подразделений народных милиций Донецкой и Луганской народных республик, а также ВС РФ. Об этом сообщила Народная милиция ДНР в Telegram.

«Город находится под полным контролем подразделений народных милиций ДНР и ЛНР, а также ВС РФ. Наши бойцы находятся на своих боевых постах, успешно отражая все атаки противника» — говорится в заявлении. Сообщается, что жители Красного Лимана благодарят военных за то, что они отстояли город.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что союзным силам удалось остановить наступление ВСУ на Красный Лиман. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин называл ее целью освобождение Донбасса.

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Красный Лиман находится под полным контролем подразделений народных милиций Донецкой и Луганской народных республик, а также ВС РФ. Об этом сообщила Народная милиция ДНР в Telegram. «Город находится под полным контролем подразделений народных милиций ДНР и ЛНР, а также ВС РФ. Наши бойцы находятся на своих боевых постах, успешно отражая все атаки противника» — говорится в заявлении. Сообщается, что жители Красного Лимана благодарят военных за то, что они отстояли город. Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что союзным силам удалось остановить наступление ВСУ на Красный Лиман. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин называл ее целью освобождение Донбасса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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