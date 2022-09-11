Пушилин отметил успехи ВС РФ у населенного пункта Красный Лиман

Глава ДНР Пушилин: наступление ВСУ в районе Красного Лимана удалось остановить

12 сентября 2022 в 02:41 Размер текста - 17 +

Союзные силы остановили наступление ВСУ в районе Красного Лимана, сообщил Денис Пушилин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Союзным силам удалось остановить наступление ВСУ у населенного пункта Красный Лиман, в действиях российских военных просматриваются определенные успехи. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. «По Красному Лиману — удалось как минимум остановить противника. А дальше тоже будем смотреть. Есть определенные успехи у наших ребят», — сказал Пушилин в видеообращении, опубликованном в своем telegram-канале. По его словам, обстановка у населенного пункта Пески после атаки со стороны украинских военнослужащих «уверенная». В частности, глава ДНР отметил, что союзные силы за окраины Артемовска уже «вгрызлись». Крупный донбасский город Красный Лиман перешел под контроль ВС РФ, а также подразделений Донецкой народной республики (ДНР). Об этом заявляли в Минобороны РФ. Ранее Пушилин сообщал, что войска ДНР с трудом, но продвигаются по многим направлениям. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин называл целью освобождение Донбасса.

Союзным силам удалось остановить наступление ВСУ у населенного пункта Красный Лиман, в действиях российских военных просматриваются определенные успехи. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. «По Красному Лиману — удалось как минимум остановить противника. А дальше тоже будем смотреть. Есть определенные успехи у наших ребят», — сказал Пушилин в видеообращении, опубликованном в своем telegram-канале. По его словам, обстановка у населенного пункта Пески после атаки со стороны украинских военнослужащих «уверенная». В частности, глава ДНР отметил, что союзные силы за окраины Артемовска уже «вгрызлись». Крупный донбасский город Красный Лиман перешел под контроль ВС РФ, а также подразделений Донецкой народной республики (ДНР). Об этом заявляли в Минобороны РФ. Ранее Пушилин сообщал, что войска ДНР с трудом, но продвигаются по многим направлениям. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин называл целью освобождение Донбасса.