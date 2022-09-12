Reuters: премьер Норвегии выступил против требований ЕС по газу

Норвегия скептически относится к максимальной цене на природный газ по требования ЕС. Об этом сообщает Reuters.
«Мы идем на переговоры без предубеждений, но скептически относимся к максимальной цене на природный газ. <…> Она [цена] не решит фундаментальную проблему, состоящую в том, что в Европе слишком мало газа», — говорит премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере. Стере поясняет, что в настоящий момент Норвегия договорилась о более тесном диалоге с ЕС по данному вопросу.
Ранее Норвегия не пошла навстречу Европе по поставкам газа. Она не планирует снижать цены на топливо по просьбе европейских импортеров. Цена газа в Европе опустилась ниже 2000 $ за 1 тысячу кубометров, пишет RT. Также Евросоюз пережил потрясение из-за перекрытия «Северного потока» перед наступающей зимой, сообщает «Национальная служба новостей».
Европа начала вводить санкции против РФ в связи с началом спецоперации на Украине. Но в итоге европейские страны столкнулись с серьезными последствиями своего решения — газовым кризисом.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»