В Китае заявили о грядущем свержении правительств в Европе

12 сентября 2022 в 18:44 Размер текста - 17 +

В Китае уверены, что текущий энергокризис в Европе может привести к свержению недовольным народом правительства стран Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Европейцы могут свергнуть правительства своих стран из-за подорожания энергоносителей. Об этом сообщает китайская газета Global Times. «Обычные люди уже вышли на улицы протестовать против беспрецедентных цен на энергоносители и кажущейся неспособности или нежелания властей найти решение проблемы. Если ответ не будет дан, эта зима может стать периодом недовольства, подобного которому еще никогда не было. <…> Уже есть много свидетельств этого кипящего недовольства <…> общественный гнев перерастет в массовые беспорядки, способные обрушить правительства многих государств», — отметил обозреватель газеты Марк Блэклок. Он уточнил, что в Великобритании, Франции, Испании и Бельгии уже прошли забастовки недовольных заработной платой, которая не поспевает за инфляцией. Западные страны начали вводить санкции против РФ в связи со спецоперацией на Украине. В итоге это привело к серьезному энергетическому кризису в Европе. В США уже обвинили в кризисе сами страны ЕС. В то же время, Китай обвинил США в раздувании украинского конфликта. Ранее президент РФ Владимир Путин предупредил о последствиях для Запада в случае введения потолка цен на сырье из РФ, пишет RT. В Китае также заявляли, что мир не верит в невиновность США в украинском конфликте, сообщает «Национальная служба новостей».

Европейцы могут свергнуть правительства своих стран из-за подорожания энергоносителей. Об этом сообщает китайская газета Global Times. «Обычные люди уже вышли на улицы протестовать против беспрецедентных цен на энергоносители и кажущейся неспособности или нежелания властей найти решение проблемы. Если ответ не будет дан, эта зима может стать периодом недовольства, подобного которому еще никогда не было. <…> Уже есть много свидетельств этого кипящего недовольства <…> общественный гнев перерастет в массовые беспорядки, способные обрушить правительства многих государств», — отметил обозреватель газеты Марк Блэклок. Он уточнил, что в Великобритании, Франции, Испании и Бельгии уже прошли забастовки недовольных заработной платой, которая не поспевает за инфляцией. Западные страны начали вводить санкции против РФ в связи со спецоперацией на Украине. В итоге это привело к серьезному энергетическому кризису в Европе. В США уже обвинили в кризисе сами страны ЕС. В то же время, Китай обвинил США в раздувании украинского конфликта. Ранее президент РФ Владимир Путин предупредил о последствиях для Запада в случае введения потолка цен на сырье из РФ, пишет RT. В Китае также заявляли, что мир не верит в невиновность США в украинском конфликте, сообщает «Национальная служба новостей».