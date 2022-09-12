В США заступились за Путина и назвали истинного виновника кризиса

WSJ: европейцы сами виноваты в энергетическом кризисе

США обвинили Европу в энергетическом кризисе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Газовый кризис в Европе

В США заступились за Россию и назвали настоящего виновника энергетического кризиса в Европе — европейцы сами виноваты в данной проблеме. Ранее Европа обвиняла президента РФ Владимира Путина в энергоеризисе. С таким заявлениям выступает американская газета The Wall Street Journal.

«В связи с нехваткой природного газа европейские страны начинают использовать для выработки электричества более грязный уголь. Это повышает спрос на квоты и, соответственно, цены на них. Энергетическая отрасль могла бы использовать ядерное топливо в целях снижения зависимости от угля, <…>, но политики упрямо противятся таким мерам», — заявляют авторы газеты. По их мнению, политика ЕС по изменению климата усугубила проблему. Кроме того, по словам издания, «зеленые» активисты также вмешиваются в текущую ситуацию ради увеличения инвестиций в экологию. В связи с этим, поднимаются цены на энергетику, так как выявляется искусственный дефицит.

Ранее сообщалось, что энергетическая политика Евросоюза может привести к тому, что страны ЕС обанкротятся, а их электроэнергетика «застрянет в прошлом». Европейский энергетический кризис обострился на фоне антироссийских санкций, введенных в ответ на начало спецоперации на Украине.

Страны Евросоюза начинают выражать недовольство энергетической ситуацией на континенте. Ранее Австрия заявила, что в Европе самостоятельно спровоцировали энергетический кризис, пишет RT. Также ЕС приближается к капитуляции перед Россией из-за газа, сообщает «Национальная служба новостей».