Американцы набросились на Зеленского из-за отказа от переговоров с РФ

CNN: американцы недовольны отказом Зеленского от переговоров с РФ

12 сентября 2022 в 20:17 Размер текста - 17 +

Американцы недовольны отказом Владимира Зеленского от переговоров с РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский отказался от переговоров c главой РФ Владимиром Путиным, апеллируя тем, что РФ ставит ультиматумы. После, на официальном youtube-канале телеканала CNN вышло интервью с Зеленским. В комментариях под выпуском, американцы начали задаваться вопросом, почему украинский президент все еще не проводит переговоры с Россией, негативно реагируя на отказ Зеленского разговаривать с Путиным. «Интересно, сколько еще жизней украинцы могут позволить себе потерять, прежде чем он [президент Украины] начнет переговоры?», — интересуется пользователь Адриан Кинг. Он также задает риторический вопрос о том, что лучше для украинского народа — потеря их жизней или заключенный мир? Слушатель под именем Филипп Ноэль также поинтересовался, почему Зеленского поддерживают? «Почему люди думают, что этот дурак — герой? Он лает, потому что США поддерживают [Украину] миллиардами долларов», — написал он. Пользователь под ником «Овощной картофель» уверен, что киевский правитель тратит американские деньги на себя. «Зеленский — преступник. Конечно, он прогнется перед [президентом США Джо] Байденом. Он их приятель. Я не могу себе представить, сколько денег он снял с этих 60 миллиардов долларов для себя», — написал комментатор. Слушатель телеканала CNN под никнеймом pluss1 также уверен, что Владимир Зеленский — «политический инструмент» Байдена. Как и Кел Пол уверен в том, что Зеленский отмывает деньги за счет спецоперации. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине, цель которой — защита мирного населения Донбасса. За время операции, Россия и Украина несколько раз проводили переговоры, которые не привели к результатам. Недавно Зеленский заявил, что не будет проводить переговоры с Путиным. В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Киев должен быстрее принимать решение о переговорах, если хочет, чтобы они вообще состоялись. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент Украины Владимир Зеленский отказался от переговоров c главой РФ Владимиром Путиным, апеллируя тем, что РФ ставит ультиматумы. После, на официальном youtube-канале телеканала CNN вышло интервью с Зеленским. В комментариях под выпуском, американцы начали задаваться вопросом, почему украинский президент все еще не проводит переговоры с Россией, негативно реагируя на отказ Зеленского разговаривать с Путиным. «Интересно, сколько еще жизней украинцы могут позволить себе потерять, прежде чем он [президент Украины] начнет переговоры?», — интересуется пользователь Адриан Кинг. Он также задает риторический вопрос о том, что лучше для украинского народа — потеря их жизней или заключенный мир? Слушатель под именем Филипп Ноэль также поинтересовался, почему Зеленского поддерживают? «Почему люди думают, что этот дурак — герой? Он лает, потому что США поддерживают [Украину] миллиардами долларов», — написал он. Пользователь под ником «Овощной картофель» уверен, что киевский правитель тратит американские деньги на себя. «Зеленский — преступник. Конечно, он прогнется перед [президентом США Джо] Байденом. Он их приятель. Я не могу себе представить, сколько денег он снял с этих 60 миллиардов долларов для себя», — написал комментатор. Слушатель телеканала CNN под никнеймом pluss1 также уверен, что Владимир Зеленский — «политический инструмент» Байдена. Как и Кел Пол уверен в том, что Зеленский отмывает деньги за счет спецоперации. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине, цель которой — защита мирного населения Донбасса. За время операции, Россия и Украина несколько раз проводили переговоры, которые не привели к результатам. Недавно Зеленский заявил, что не будет проводить переговоры с Путиным. В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Киев должен быстрее принимать решение о переговорах, если хочет, чтобы они вообще состоялись.