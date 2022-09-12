Студентки курганского вуза рассказали о закулисье проекта с Казахстаном

Студентки Курганского госуниверситета стали участницами международного проекта

Студентки КГУ приняли участие в проекте «Целина в исторической памяти России и Казахстана» (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Студентки кафедры журналистики Курганского государственного университета рассказали о закулисье и своем участии в проекте «Целина в исторической памяти России и Казахстана». Своими впечатлениями они поделились в группе кафедры в социальной сети «ВКонтакте». Также девушки поблагодарили главу регионального Союза журналистов и своего преподавателя Ирину Борисову.

«Кроме того, что мы весело и разнообразно проводили время, пели под гитару, сделали доброе дело и дополнили информацией книгу о целине. Благодаря Ирине Викторовне [Борисовой] память о целинниках будет жить», — говорится в опубликованном посте. Девушки рассказали, что во время поездок по Курганской области и Казахстану они получили опыта в журналистике, познакомились с коллегами из региона и соседнего государства.

Также студентки сняли видеоролик, в котором рассказали и показали свою работу. Они поблагодарили Борисову за возможность побывать в другой стране, пообщаться с интересными людьми и с пользой провести лето.

Ранее URA.RU писало, что социальный проект «Целина в исторической памяти России и Казахстана» получил президентский грант. Он был реализован Курганским союзом журналистов совместно с коллегами из Костанайской области и получил оценку на самом высоком уровне.