Кадыров: все занятые в Запорожье позиции надежно контролируются

12 сентября 2022 в 23:27 Размер текста - 17 +

Кадыров заявил о контроле над занятыми в Запорожской области позициями Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Все стратегические позиции, занятые в Запорожской области, находятся под чутким контролем бойцов из отряда «Ахмат». Об этом доложил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Наши бойцы контролируют абсолютно все занятые точки, осуществляют качественное взаимодействие со своими сослуживцами из других воинских формирований и громят укрофашистских бандеровцев и иностранных наемников», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он также напомнил, что чеченские солдаты уже «прекрасно себя проявили» во время освобождения Мариуполя, Лисичанска и других городов. «Бойцы спецподразделений „Ахмат“ только и ждут приказа, чтобы выдвинуться в бой», — заключил он. Ранее Минобороны Украины потребовало от российской армии покинуть Запорожскую АЭС и передать контроль Киеву. Однако в Кремле заявили, что об этом не может идти и речи. По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, основная задача состоит в том, чтобы вынудить украинскую сторону прекратить обстрелы ядерного объекта. Российские военные взяли под контроль большую часть Запорожья, в том числе ЗАЭС, в ходе спецоперации РФ на Украине.

Все стратегические позиции, занятые в Запорожской области, находятся под чутким контролем бойцов из отряда «Ахмат». Об этом доложил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Наши бойцы контролируют абсолютно все занятые точки, осуществляют качественное взаимодействие со своими сослуживцами из других воинских формирований и громят укрофашистских бандеровцев и иностранных наемников», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он также напомнил, что чеченские солдаты уже «прекрасно себя проявили» во время освобождения Мариуполя, Лисичанска и других городов. «Бойцы спецподразделений „Ахмат“ только и ждут приказа, чтобы выдвинуться в бой», — заключил он. Ранее Минобороны Украины потребовало от российской армии покинуть Запорожскую АЭС и передать контроль Киеву. Однако в Кремле заявили, что об этом не может идти и речи. По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, основная задача состоит в том, чтобы вынудить украинскую сторону прекратить обстрелы ядерного объекта. Российские военные взяли под контроль большую часть Запорожья, в том числе ЗАЭС, в ходе спецоперации РФ на Украине.