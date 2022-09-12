Президент РФ Владимир Путин отметил, что доминирование США на мировой арене идет на убыль. Об этом говорится в китайской газете The Global Times Ван Вэн.
«Суть (выступления Владимира Путина — прим. ред. URA.RU) заключалась в том, что доминирование США в мировой политике идет на убыль, и ни одна страна не может изолировать Россию», — пояснил обозреватель издания Ван Вэн. По его мнению, скоро Запад лишится экономического и политического влияния на мир.
Ранее экс-сотрудник госдепартамента США Питер ван Бюрен говорил о том, что самый большой провал президента Америки Джо Байдена на Украине был связан с санкциями против России. По его мнению, экономические рычаги давления «должны были поднять для Путина цену нахождения на Украине».
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»
Президент РФ Владимир Путин отметил, что доминирование США на мировой арене идет на убыль. Об этом говорится в китайской газете The Global Times Ван Вэн. «Суть (выступления Владимира Путина — прим. ред. URA.RU) заключалась в том, что доминирование США в мировой политике идет на убыль, и ни одна страна не может изолировать Россию», — пояснил обозреватель издания Ван Вэн. По его мнению, скоро Запад лишится экономического и политического влияния на мир. Ранее экс-сотрудник госдепартамента США Питер ван Бюрен говорил о том, что самый большой провал президента Америки Джо Байдена на Украине был связан с санкциями против России. По его мнению, экономические рычаги давления «должны были поднять для Путина цену нахождения на Украине».