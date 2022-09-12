Правительство Чехии ограничит цены на электроэнергию и газ для населения

13 сентября 2022 в 02:07 Размер текста - 17 +

Правительство Чехии ограничит цены на электроэнергию и газ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Чешское правительство решило ограничить цены на электроэнергию и газ для населения, а также для индивидуальных предпринимателей и ряда учреждений. Об этом сообщил премьер страны Петр Фиала. «Цена на электричество, включая НДС, будет установлена из расчета 6 крон (0,25 доллара США) за киловатт-час, а газа, тоже с учетом НДС, — 3 кроны (0,125 доллара США) за киловатт-час. Низкие цены будут действовать уже с 1 ноября. Они касаются населения, индивидуальных предпринимателей, а также ряда учреждений, например, школ», — сказал премьер, отмечает Radio Prague International Министр финансов Станюра отметил, что хотел бы ограничить цену на электроэнергию и для компаний на уровне около пяти крон (0,20 евро) за киловатт-час. «Цена, которую мы хотим установить, будет означать, что мы покроем расходы производителей, а также какую-то разумную прибыль, мы не заставим производителей энергии терпеть убытки», — подчеркнул он. По его словам, такое ограничение будет установлено максимум на два года. Ранее Politico писало о том, что европейские политики опасаются за судьбу своих государств на фоне энергетического кризиса. По сообщению издания, Европа борется с рекордной инфляцией, в основном из-за цен на энергоносители, резко подскочивших после начала спецоперации России на Украине.

Чешское правительство решило ограничить цены на электроэнергию и газ для населения, а также для индивидуальных предпринимателей и ряда учреждений. Об этом сообщил премьер страны Петр Фиала. «Цена на электричество, включая НДС, будет установлена из расчета 6 крон (0,25 доллара США) за киловатт-час, а газа, тоже с учетом НДС, — 3 кроны (0,125 доллара США) за киловатт-час. Низкие цены будут действовать уже с 1 ноября. Они касаются населения, индивидуальных предпринимателей, а также ряда учреждений, например, школ», — сказал премьер, отмечает Radio Prague International Министр финансов Станюра отметил, что хотел бы ограничить цену на электроэнергию и для компаний на уровне около пяти крон (0,20 евро) за киловатт-час. «Цена, которую мы хотим установить, будет означать, что мы покроем расходы производителей, а также какую-то разумную прибыль, мы не заставим производителей энергии терпеть убытки», — подчеркнул он. По его словам, такое ограничение будет установлено максимум на два года. Ранее Politico писало о том, что европейские политики опасаются за судьбу своих государств на фоне энергетического кризиса. По сообщению издания, Европа борется с рекордной инфляцией, в основном из-за цен на энергоносители, резко подскочивших после начала спецоперации России на Украине.