Благодаря главе КНР и президенту России Владимиру Путину отношения между двумя странами всегда были на правильном пути Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Китай поможет России создать «более справедливый» международный порядок, это стало возможным благодаря содействию главы КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина. Об этом заявил секретарь руководящей группы по иностранным делам при ЦК КПК Ян Цзечи. Информацию приводит издание Bloomberg.

«Китайская сторона готова работать с российской стороной для осуществления стратегического сотрудничества, защиты общих интересов и содействия развитию международного порядка в более справедливом и разумном направлении. Под руководством председателя [главы КНР] Си Цзиньпина и президента Владимира Путина отношения между двумя странами всегда были на правильном пути», — говорится в материале.

Также сообщается, что стороны твердо поддерживают друг друга по вопросам, затрагивающим коренные интересы двух государств, пишет RT. Ранее Цзечи встретился с советником США по национальной безопасности Джейком Салливаном в столице Италии Риме, и Вашингтон вновь попытался надавить на Пекин в связи с санкциями против России, дополняет MK.RU .

Россия проводит вынужденную спецоперацию на территории Украины, спасая мирных жителей Донбасса от постоянных обстрелов со стороны ВСУ и нацбатов. США и Евросоюз не согласился с этим решением и ввели против РФ жесткие экономические санкции, которые, впрочем, негативно повлияли в первую очередь на Запад. Однако другие государства не стали вводить ограничения, в их числе Индия и Китай, которые США надеются настроить против России. Кроме того, президент РФ неоднократно заявлял о стремлении к многополярному миру.