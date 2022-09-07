Путин перенес экономический центр России на Дальний Восток

Последствия этого решения на себе уже ощутили страны Европы

07 сентября 2022 в 14:13 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин перенес экономический центр России на восток Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Экономический центр РФ быстро перемещается на Дальний Восток. Это ведет не к ослаблению России, чего добивался Запад, а к усилению позиций в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) и расширению географии бизнес-партнеров, комментируют эксперты URA.RU итоги выступления президента РФ Владимира Путина на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) 7 сентября. Разворот на Восток выгоден регионам — новые инвестиции придут только в развитые и комфортные для жизни и бизнеса территории, убеждены политологи. Тема пленарного заседания ВЭФ-2022 в этом году была сформулирована лаконично — «На пути к многополярному миру». передает корреспондент «URA.RU». Она звучала и раньше, но только сейчас приобрела особое знание и стала понятна всем государствам. Это подтверждается и географией участников ВЭФ — более 60 стран. Только на сцене вместе с президентом РФ Путиным находились лидеры четырех стран — Армении, Монголии, Мьянмы и глава комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР. Еще трое — премьер-министры Индии, Малайзии и Вьетнама — прислали видеообращения. В общей сложности они представляют интересы 3 млрд человек. Дальний Восток становится настоящим местом силы для России Фото: Владимир Андреев © URA.RU В современных условиях это имеет особое значение: на смену ковидным ограничениям пришли вызовы «глобально характера, несущие угрозу для всего мира», отметил президент Путин. «Имею в виду санкционную лихорадку Запада, его неприкрытые, агрессивные попытки навязать другим странам модели поведения, лишить их суверенитета и подчинить своей воле… Катализатором этих процессов стало ускользающее доминирование США в глобальной экономике и политике, а также упрямое нежелание или даже неспособность западных элит признать объективные факты. Существенно возросла роль динамичных, перспективных государств Азиатско-Тихоокеанского региона», — заметил Путин, добавив, что западные страны «стремятся сохранить выгодный только им мировой порядок» и «заставить всех жить по „правилам“, которые сами же выдумали и регулярно нарушают» в угоду Вашингтону и сохранения диктатуры США. По словам Путина, уход иностранных компаний из России должен был нанести ей урон. Но вместо этого в самой Европе закрываются производства и сокращаются рабочие места. «Одна из ключевых причин — это разрыв деловых связей с Россией», — убежден Путин. Тем не менее, подчеркнул президент, РФ как суверенное государство будет защищать свои национальные интересы, и эти качества она ценит в своих партнерах. Зал пленарного заседания ВЭФ был заполнен — интерес к позиции России по отношению к АТР оказался высок Фото: Владимир Андреев © URA.RU Интересы РФ отнюдь не ограничиваются центральной частью России и Уралом. Текущая геополитическая ситуация показала логичность действий руководства страны переориентироваться на Восток. Путин отметил, что в этом году «темпы роста промышленного производства на Дальнем Востоке выше среднероссийского. Регион будет развиваться и дальше для более активного взаимодействия РФ со странами АТР, для создания делового климата и привлечения современных технологий, заявил Путин. «Наши усилия нацелены на то, чтобы регион стал комфортным и привлекательным для жизни», — подчеркнул президент РФ. «Современная глобальная экономика переживает сложный период. Но уверен, что логика возьмет верх. Разумное использование сильных сторон и конкурентное преимущество стран АТР откроет нашим странам новые возможности. Мы готовы к совместному будущему», — завил Путин. В своей речи российский президент ни разу не упомянул о спецоперации в Донбассе. А про Украину сказал только в контексте очередного обмана Запада: из 87 судов с продовольствием, которые вышли из украинских портов якобы ради поддержки нуждающихся стран Африки, лишь два ушли по назначению. Остальные отправились в Евросоюз. Сам Путин на реплику модератора пленарного заседания о том, почему не говорил про спецоперацию, лишь заметил: «Где Украина и где Дальний Восток». Спецоперация в Донбассе не ушла на второй план, но президент Путин показал важность обеспечения развития регионов России Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Тем самым Путин показал свое особое внимание к внутренним проблемам и к переориентации экономических интересов страны на Восток, а также показал, что ситуация в России стабильная, полагает гендиректор коммуникационного агентства «Actor» Дмитрий Еловский. «Россия подает сигнал, что она не ушла с головой в СВО, что государство готово и дальше заниматься вопросами развития собственной экономики, интеграции с другими странами и развитием экономических отношений. Это показатель того, что Россия готова к формированию альтернативных центров управления мировой экономикой и площадок для диалогов по экономическим вопросам, что она готова разговаривать с теми странами, которые выступают с нейтральной позиции по отношению к России, с дружественными странами», — отметил Еловский. Глава РСПП Александр Шохин полагает, что Дальний Восток становится одним из экономических центров России Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Дальний Восток становится одним из центров экономической силы России, завил URA.RU глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. «Это хорошая точка для выхода в АТР. Владивосток становится одной из столиц России. Какая по счету, будет зависеть и от проектов, которые здесь будут реализованы, и от привлекательности Владивостока как города, в котором комфортно жить и работать. Когда мы увидим, что численность населения будет увеличиваться, можно будет говорить, что это третья столица», — отметил Шохин. По словам главы РСПП, России понадобится порядка трех лет, чтобы понять, получился ли разворот на Восток. При этом отечественный бизнес не намерен списывать со счетов своих западных партнеров. «Рано или поздно санкционная ситуация уйдет в прошлое, по крайней мере, жесткость санкций. Есть вероятность, что западные партнеры вернутся в Россию, но ждать этого нельзя — надеяться можно», — заметил Шохин. Россия может сделать ВЭФ площадкой, на которой выстраивались бы отношения со странами — будущими чемпионами, сказал в разговоре с URA.RU гендиректор Центра развития региональной политики Илья Гращенков. Путин вновь подчеркивает, что курс на изоляцию России не был успешен, и напоминает партнерам о перспективных направлениях сотрудничества, пояснил ведущий аналитик АПЭК Михаил Нейжмаков. То, что изоляция России со стороны Запада не удалась, подтверждается, в частности, и тем, что на ВЭФ приехали даже представители недружественных стран. Это говорит об интересе бизнеса к российскому рынку, считает гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. Статья по теме Путин дал шанс Западу работать в России Форум показывает, что у России есть партнеры на внешнем контуре и что санкции преодолимы, пояснила эксперт по внешней политике Центра политической конъюнктуры Евгения Войко. «Есть компании, которые открыто не говорят, что не поддерживают политику своих стран. Но у бизнеса ключевая задача — получение прибыли. И Россия демонстрирует свою открытость для бизнеса — кто готов, может приходить [в том числе через Дальний Восток] и работать», — отметила эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Экономический центр РФ быстро перемещается на Дальний Восток. Это ведет не к ослаблению России, чего добивался Запад, а к усилению позиций в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) и расширению географии бизнес-партнеров, комментируют эксперты URA.RU итоги выступления президента РФ Владимира Путина на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) 7 сентября. Разворот на Восток выгоден регионам — новые инвестиции придут только в развитые и комфортные для жизни и бизнеса территории, убеждены политологи. Тема пленарного заседания ВЭФ-2022 в этом году была сформулирована лаконично — «На пути к многополярному миру». передает корреспондент «URA.RU». Она звучала и раньше, но только сейчас приобрела особое знание и стала понятна всем государствам. Это подтверждается и географией участников ВЭФ — более 60 стран. Только на сцене вместе с президентом РФ Путиным находились лидеры четырех стран — Армении, Монголии, Мьянмы и глава комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР. Еще трое — премьер-министры Индии, Малайзии и Вьетнама — прислали видеообращения. В общей сложности они представляют интересы 3 млрд человек. В современных условиях это имеет особое значение: на смену ковидным ограничениям пришли вызовы «глобально характера, несущие угрозу для всего мира», отметил президент Путин. «Имею в виду санкционную лихорадку Запада, его неприкрытые, агрессивные попытки навязать другим странам модели поведения, лишить их суверенитета и подчинить своей воле… Катализатором этих процессов стало ускользающее доминирование США в глобальной экономике и политике, а также упрямое нежелание или даже неспособность западных элит признать объективные факты. Существенно возросла роль динамичных, перспективных государств Азиатско-Тихоокеанского региона», — заметил Путин, добавив, что западные страны «стремятся сохранить выгодный только им мировой порядок» и «заставить всех жить по „правилам“, которые сами же выдумали и регулярно нарушают» в угоду Вашингтону и сохранения диктатуры США. По словам Путина, уход иностранных компаний из России должен был нанести ей урон. Но вместо этого в самой Европе закрываются производства и сокращаются рабочие места. «Одна из ключевых причин — это разрыв деловых связей с Россией», — убежден Путин. Тем не менее, подчеркнул президент, РФ как суверенное государство будет защищать свои национальные интересы, и эти качества она ценит в своих партнерах. Интересы РФ отнюдь не ограничиваются центральной частью России и Уралом. Текущая геополитическая ситуация показала логичность действий руководства страны переориентироваться на Восток. Путин отметил, что в этом году «темпы роста промышленного производства на Дальнем Востоке выше среднероссийского. Регион будет развиваться и дальше для более активного взаимодействия РФ со странами АТР, для создания делового климата и привлечения современных технологий, заявил Путин. «Наши усилия нацелены на то, чтобы регион стал комфортным и привлекательным для жизни», — подчеркнул президент РФ. «Современная глобальная экономика переживает сложный период. Но уверен, что логика возьмет верх. Разумное использование сильных сторон и конкурентное преимущество стран АТР откроет нашим странам новые возможности. Мы готовы к совместному будущему», — завил Путин. В своей речи российский президент ни разу не упомянул о спецоперации в Донбассе. А про Украину сказал только в контексте очередного обмана Запада: из 87 судов с продовольствием, которые вышли из украинских портов якобы ради поддержки нуждающихся стран Африки, лишь два ушли по назначению. Остальные отправились в Евросоюз. Сам Путин на реплику модератора пленарного заседания о том, почему не говорил про спецоперацию, лишь заметил: «Где Украина и где Дальний Восток». Тем самым Путин показал свое особое внимание к внутренним проблемам и к переориентации экономических интересов страны на Восток, а также показал, что ситуация в России стабильная, полагает гендиректор коммуникационного агентства «Actor» Дмитрий Еловский. «Россия подает сигнал, что она не ушла с головой в СВО, что государство готово и дальше заниматься вопросами развития собственной экономики, интеграции с другими странами и развитием экономических отношений. Это показатель того, что Россия готова к формированию альтернативных центров управления мировой экономикой и площадок для диалогов по экономическим вопросам, что она готова разговаривать с теми странами, которые выступают с нейтральной позиции по отношению к России, с дружественными странами», — отметил Еловский. Дальний Восток становится одним из центров экономической силы России, завил URA.RU глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. «Это хорошая точка для выхода в АТР. Владивосток становится одной из столиц России. Какая по счету, будет зависеть и от проектов, которые здесь будут реализованы, и от привлекательности Владивостока как города, в котором комфортно жить и работать. Когда мы увидим, что численность населения будет увеличиваться, можно будет говорить, что это третья столица», — отметил Шохин. По словам главы РСПП, России понадобится порядка трех лет, чтобы понять, получился ли разворот на Восток. При этом отечественный бизнес не намерен списывать со счетов своих западных партнеров. «Рано или поздно санкционная ситуация уйдет в прошлое, по крайней мере, жесткость санкций. Есть вероятность, что западные партнеры вернутся в Россию, но ждать этого нельзя — надеяться можно», — заметил Шохин. Россия может сделать ВЭФ площадкой, на которой выстраивались бы отношения со странами — будущими чемпионами, сказал в разговоре с URA.RU гендиректор Центра развития региональной политики Илья Гращенков. Путин вновь подчеркивает, что курс на изоляцию России не был успешен, и напоминает партнерам о перспективных направлениях сотрудничества, пояснил ведущий аналитик АПЭК Михаил Нейжмаков. То, что изоляция России со стороны Запада не удалась, подтверждается, в частности, и тем, что на ВЭФ приехали даже представители недружественных стран. Это говорит об интересе бизнеса к российскому рынку, считает гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. Форум показывает, что у России есть партнеры на внешнем контуре и что санкции преодолимы, пояснила эксперт по внешней политике Центра политической конъюнктуры Евгения Войко. «Есть компании, которые открыто не говорят, что не поддерживают политику своих стран. Но у бизнеса ключевая задача — получение прибыли. И Россия демонстрирует свою открытость для бизнеса — кто готов, может приходить [в том числе через Дальний Восток] и работать», — отметила эксперт.