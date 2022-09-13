У главы курганского СУ СК появился первый заместитель, приехавший из Екатеринбурга

В руководящем составе СУ СК Курганской области появился первый заместитель
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Руководитель СК Богдан Францишко. Курган, францишко богдан
Руководитель курганского СУ СК Богдан Францишко получил первого заместителя, который работал в Екатеринбурге Фото:

В следственном комитете РФ по Курганской области у начальника следственного управления Богдана Францишко появился первый заместитель. Им стал переведенный из Свердловской области полковник юстиции Григорий Казеко. Информация появилась на сайте регионального СУ СК.

«13 сентября 2022 года приказом Председателя Следственного комитета Российской Федерации назначен на должность первого заместителя руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области», — информирует сайт управления. В 1998 году Казеко закончил Южно-Уральский госуниверситет и пришел работать в органы прокуратуры.

Последнее место работы Казеко — заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области. В этой должности он работал с 2015 года.

Ранее URA.RU сообщало, что региональное управление более полугода работает без первого заместителя руководителя. Кадровая проблема в руководстве появилась в феврале текущего года после перевода бывшего первого зама Дмитрия Цымбаленко.

Первым заместителем начальника курганского СУ СК стал полковник юстиции Григорий Казеко

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В следственном комитете РФ по Курганской области у начальника следственного управления Богдана Францишко появился первый заместитель. Им стал переведенный из Свердловской области полковник юстиции Григорий Казеко. Информация появилась на сайте регионального СУ СК. «13 сентября 2022 года приказом Председателя Следственного комитета Российской Федерации назначен на должность первого заместителя руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области», — информирует сайт управления. В 1998 году Казеко закончил Южно-Уральский госуниверситет и пришел работать в органы прокуратуры. Последнее место работы Казеко — заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области. В этой должности он работал с 2015 года. Ранее URA.RU сообщало, что региональное управление более полугода работает без первого заместителя руководителя. Кадровая проблема в руководстве появилась в феврале текущего года после перевода бывшего первого зама Дмитрия Цымбаленко.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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