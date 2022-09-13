Власти Херсонской области попросили изменить линию фронта

13 сентября 2022 в 11:02 Размер текста - 17 +

Кирилл Стремоусов отметил, что российские войска не сдадут территорию Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Линия фронта, которая будет расположена дальше Херсонской области, гарантирует прекращение обстрелов мирных граждан. Такое заявление сделал заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов. «Для прекращения обстрелов региона и гарантирования его безопасности необходимо отодвинуть линию фронта в сторону Николаева. У меня нет сомнений, что исконно русские города Николаев и Одесса будут освобождены», — отметил он в разговоре с РИА «Новости». ВСУ начали попытки контрнаступления в конце августа. Стремоусов уже делал заявление, что никто не собирается сдавать Херсон и тем более отступать. В самом городе никакой паники нет. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Это было сделано для защиты мирных граждан Донбасса от постоянных обстрелов со стороны ВСУ и нацбатов. В ходе спецоперации военные взяли под контроль Херсонскую область и часть Запорожской области.

Линия фронта, которая будет расположена дальше Херсонской области, гарантирует прекращение обстрелов мирных граждан. Такое заявление сделал заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов. «Для прекращения обстрелов региона и гарантирования его безопасности необходимо отодвинуть линию фронта в сторону Николаева. У меня нет сомнений, что исконно русские города Николаев и Одесса будут освобождены», — отметил он в разговоре с РИА «Новости». ВСУ начали попытки контрнаступления в конце августа. Стремоусов уже делал заявление, что никто не собирается сдавать Херсон и тем более отступать. В самом городе никакой паники нет. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Это было сделано для защиты мирных граждан Донбасса от постоянных обстрелов со стороны ВСУ и нацбатов. В ходе спецоперации военные взяли под контроль Херсонскую область и часть Запорожской области.