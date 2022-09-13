Мишустин поручил Минфину заняться цифровой валютой в РФ

Мишустин поручил доработать стратегию развития финансового рынка до 2030 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил к 19 декабря согласовать проекты законов, регулирующих выпуск и обращение цифровой валюты на территории России. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

«К 19 декабря Минфин вместе с Банком России, Росфинмониторингом, ФНС и ФСБ должен выработать согласованную позицию по проектам федеральных законов, регулирующих выпуск, организацию выпуска и обращения цифровой валюты на территории России в части регулирования майнинга, а также использования цифровых валют в международных расчетах», — говорится в документе. Такое поручение Мишустин дал по итогам стратегической сессии, посвященной развитию отечественной финансовой системы.

Он также поручил Минфину при участии Банка России до 1 декабря представить предложения по развитию в России рынка цифровых финансовых активов, к 19 декабря они должны направить в правительство предложения по использованию цифрового рубля в бюджетном процессе. А также доработать стратегию развития финансового рынка до 2030 года.

Ранее Мишустин объяснил, как правительство поведет Россию к финансовому суверенитету. Для этого власти РФ ускорят цифровизацию внутри страны и дедолларизацию во внешнеторговых расчетах, следует из выступления Мишустина на Московском финансовом форуме 8 сентября. Стране необходимо добиться полной независимости от стран Запада в финансовых вопросах, поскольку только так можно обеспечить стабильную работу бизнеса и поддерживать уровень жизни населения, объяснили URA.RU эксперты.