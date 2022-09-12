Куратор переизбрания Куйвашева создал угрозу семи топ-чиновникам ради друга

13 сентября 2022 в 13:34 Размер текста - 17 +

Виталий Першин неожиданно показал на выборах лучший результат среди всех восьми районов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022 Успеху главы Железнодорожного района Екатеринбурга Виталия Першина на губернаторских выборах (он показал лучший результат среди всех восьми префектов) нашлось неожиданное объяснение. По данным URA.RU, его друг Сергей Плахотин — вице-мэр по политике и СМИ, отвечавший за победу действующего главы региона Евгения Куйвашева в городе, — провернул целую интригу. На голосовании 11 сентября Куйвашев набрал в Екатеринбурге 56,85% (150 тысяч человек). Это больше, чем на выборах 2017 года (47,8%), и таким образом, мэрия и главы районов выполнили стоявшую перед ними задачу. В Железнодорожном районе Куйвашев получил 58,69% голосов. «Поскольку на этой территории проживает меньше всего бюджетников, результат вызвал удивление даже в областной власти», — поделился собеседник, близкий к резиденции главы региона. «Першину помог [начальник СвЖД Иван] Колесников, который мобилизовал своих сотрудников [на участки]», — добавил источник. Интересно, что Першина — бывшего топ-менеджера Росжелдора — инсайдеры сначала называли ставленником Колесникова, а затем делились, что отношения между ними якобы охладели. Статья по теме Мэр Екатеринбурга использует победу Куйвашева для зачистки власти «Колесников, на самом деле, ни при чем. Першина по просьбе Плахотина выручил один из депутатов, представляющих авторитетный коммунальный холдинг. Он „открепил“ лояльных Куйвашеву избирателей из других районов, чтобы они голосовали на территории у Першина. От этого серьезно могли пострадать коллеги Першина (всего в городе восемь районов — прим. URA.RU), которые, как и он, должны были обеспечить губернатору максимальный результат и рисковали должностями в случае неудачи», — поделился собеседник. В итоге обошлось: каждый из глав районов показал результат лучший, чем в 2017-м. Сергей Плахотин в разговоре с URA.RU не подтвердил, что каким-то особенным образом помогал Першину. А сам глава Железнодорожного района на звонок корреспондента не ответил. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Успеху главы Железнодорожного района Екатеринбурга Виталия Першина на губернаторских выборах (он показал лучший результат среди всех восьми префектов) нашлось неожиданное объяснение. По данным URA.RU, его друг Сергей Плахотин — вице-мэр по политике и СМИ, отвечавший за победу действующего главы региона Евгения Куйвашева в городе, — провернул целую интригу. На голосовании 11 сентября Куйвашев набрал в Екатеринбурге 56,85% (150 тысяч человек). Это больше, чем на выборах 2017 года (47,8%), и таким образом, мэрия и главы районов выполнили стоявшую перед ними задачу. В Железнодорожном районе Куйвашев получил 58,69% голосов. «Поскольку на этой территории проживает меньше всего бюджетников, результат вызвал удивление даже в областной власти», — поделился собеседник, близкий к резиденции главы региона. «Першину помог [начальник СвЖД Иван] Колесников, который мобилизовал своих сотрудников [на участки]», — добавил источник. Интересно, что Першина — бывшего топ-менеджера Росжелдора — инсайдеры сначала называли ставленником Колесникова, а затем делились, что отношения между ними якобы охладели. «Колесников, на самом деле, ни при чем. Першина по просьбе Плахотина выручил один из депутатов, представляющих авторитетный коммунальный холдинг. Он „открепил“ лояльных Куйвашеву избирателей из других районов, чтобы они голосовали на территории у Першина. От этого серьезно могли пострадать коллеги Першина (всего в городе восемь районов — прим. URA.RU), которые, как и он, должны были обеспечить губернатору максимальный результат и рисковали должностями в случае неудачи», — поделился собеседник. В итоге обошлось: каждый из глав районов показал результат лучший, чем в 2017-м. Сергей Плахотин в разговоре с URA.RU не подтвердил, что каким-то особенным образом помогал Першину. А сам глава Железнодорожного района на звонок корреспондента не ответил.