Власти раскрыли, когда в Тюмени включат отопление

В Тюмени 14 сентября включат отопление

Отопление в Тюмени включат 14 сентября Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Отопление в домах тюменцев будет включаться с 14 сентября. Об этом URA.RU сообщили в администрации города.

«В администрации города подписано постановление о начале отопительного периода. Единая теплоснабжающая компания города — АО „УСТЭК“ постепенно будет запускать тепло в дома тюменцев с завтрашнего дня, 14 сентября. В течение недели будет проводиться регулировка системы теплоснабжения», — рассказали в пресс-службе администрации.

На сегодняшний день в Тюмени уже включено отопление в 65 зданиях школ и 142 корпусах детских садов. Также агентству сообщили, что необходимость включения определяется фактической температурой воздуха, ее прогнозом, а также обращениями от жителей.

Ранее URA.RU писало о том, от чего зависит включение отопления в городах Тюменской области. Жители тюменского города просят властей включить отопление раньше срока.