Власти раскрыли, когда в Тюмени включат отопление

Отопление в домах тюменцев будет включаться с 14 сентября. Об этом URA.RU сообщили в администрации города.
«В администрации города подписано постановление о начале отопительного периода. Единая теплоснабжающая компания города — АО „УСТЭК“ постепенно будет запускать тепло в дома тюменцев с завтрашнего дня, 14 сентября. В течение недели будет проводиться регулировка системы теплоснабжения», — рассказали в пресс-службе администрации.
На сегодняшний день в Тюмени уже включено отопление в 65 зданиях школ и 142 корпусах детских садов. Также агентству сообщили, что необходимость включения определяется фактической температурой воздуха, ее прогнозом, а также обращениями от жителей.
Ранее URA.RU писало о том, от чего зависит включение отопления в городах Тюменской области. Жители тюменского города просят властей включить отопление раньше срока.
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