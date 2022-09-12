12 сентября 2022

Власти раскрыли, когда в Тюмени включат отопление

В Тюмени 14 сентября включат отопление
© Служба новостей «URA.RU»
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Батарея. Тюмень, батарея, комуналка, радиатор, отопление, жкх
Отопление в Тюмени включат 14 сентября Фото:

Отопление в домах тюменцев будет включаться с 14 сентября. Об этом URA.RU сообщили в администрации города.

«В администрации города подписано постановление о начале отопительного периода. Единая теплоснабжающая компания города — АО „УСТЭК“ постепенно будет запускать тепло в дома тюменцев с завтрашнего дня, 14 сентября. В течение недели будет проводиться регулировка системы теплоснабжения», — рассказали в пресс-службе администрации.

На сегодняшний день в Тюмени уже включено отопление в 65 зданиях школ и 142 корпусах детских садов. Также агентству сообщили, что необходимость включения определяется фактической температурой воздуха, ее прогнозом, а также обращениями от жителей.

Ранее URA.RU писало о том, от чего зависит включение отопления в городах Тюменской области. Жители тюменского города просят властей включить отопление раньше срока.

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Отопление в домах тюменцев будет включаться с 14 сентября. Об этом URA.RU сообщили в администрации города. «В администрации города подписано постановление о начале отопительного периода. Единая теплоснабжающая компания города — АО „УСТЭК“ постепенно будет запускать тепло в дома тюменцев с завтрашнего дня, 14 сентября. В течение недели будет проводиться регулировка системы теплоснабжения», — рассказали в пресс-службе администрации. На сегодняшний день в Тюмени уже включено отопление в 65 зданиях школ и 142 корпусах детских садов. Также агентству сообщили, что необходимость включения определяется фактической температурой воздуха, ее прогнозом, а также обращениями от жителей. Ранее URA.RU писало о том, от чего зависит включение отопления в городах Тюменской области. Жители тюменского города просят властей включить отопление раньше срока.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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