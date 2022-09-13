The Guardian: Еврокомиссия не будет вводить потолок цен на российский газ

13 сентября 2022 в 14:33 Размер текста - 17 +

ЕС хочет ввести повышенный налог на «избыточную» прибыль энергетических компаний Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Проект постановления об «инструменте аварийного электроснабжения» не содержит ограничений на установление цены за российский газ. Причина этого в том, что государства Евросоюза не смогли договориться по этому вопросу. Документ об этом есть в распоряжении издания The Guardian. «Согласно просочившемуся документу, исполнительный директор ЕС отказывается от введения верхнего предела цен на российский газ, но настаивает на введении непредвиденных налогов на „избыточную“ прибыль энергетических компаний. ЕС будет взимать налоги с высокой прибыли компаний, работающих на ископаемом топливе, с отдельным ограничением доходов производителей электроэнергии с низким уровнем выбросов углерода», — говорится в статье. Отмечается также, что все подробности решения ЕС будут известны 14 сентября. Некоторые государства Евросоюза, импортирующие большие объемы газа из России, в том числе Венгрия, Словакия и Австрия, высказались против ограничения поставок российского газа и введения на него «потолка цен». В материале сообщается, что главное их опасение связано со словами президента РФ Владимира Путина. Ранее он пообещал остановить все поставки газа, если такой план будет согласован, пишет «Национальная служба новостей». Еврокомиссия намерена вскоре представить новые предложения по борьбе с энергетическим кризисом, дополняет РАПСИ. Россия начала спецоперацию на территории Украины, чтобы спасти мирных жителей Донбасса от геноцида киевского режима. В ответ на это Европа и США начали поставлять на Украину оружие и ввели против РФ жесткие экономические санкции, которые коснулись частичного или полного эмбарго на энергоносители из РФ. Из-за этого в Европе начался газовый кризис, а европейцы начали получать огромные счета за коммунальные услуги. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Проект постановления об «инструменте аварийного электроснабжения» не содержит ограничений на установление цены за российский газ. Причина этого в том, что государства Евросоюза не смогли договориться по этому вопросу. Документ об этом есть в распоряжении издания The Guardian. «Согласно просочившемуся документу, исполнительный директор ЕС отказывается от введения верхнего предела цен на российский газ, но настаивает на введении непредвиденных налогов на „избыточную“ прибыль энергетических компаний. ЕС будет взимать налоги с высокой прибыли компаний, работающих на ископаемом топливе, с отдельным ограничением доходов производителей электроэнергии с низким уровнем выбросов углерода», — говорится в статье. Отмечается также, что все подробности решения ЕС будут известны 14 сентября. Некоторые государства Евросоюза, импортирующие большие объемы газа из России, в том числе Венгрия, Словакия и Австрия, высказались против ограничения поставок российского газа и введения на него «потолка цен». В материале сообщается, что главное их опасение связано со словами президента РФ Владимира Путина. Ранее он пообещал остановить все поставки газа, если такой план будет согласован, пишет «Национальная служба новостей». Еврокомиссия намерена вскоре представить новые предложения по борьбе с энергетическим кризисом, дополняет РАПСИ. Россия начала спецоперацию на территории Украины, чтобы спасти мирных жителей Донбасса от геноцида киевского режима. В ответ на это Европа и США начали поставлять на Украину оружие и ввели против РФ жесткие экономические санкции, которые коснулись частичного или полного эмбарго на энергоносители из РФ. Из-за этого в Европе начался газовый кризис, а европейцы начали получать огромные счета за коммунальные услуги.