В Кремле ответили на вопрос о мобилизации в России

Песков заявил, что мобилизации в России пока не планируется
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Марафон
Дмитрий Песков прокомментировал предложение о всеобщей мобилизации Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На данный момент речь о мобилизации на территории России не идет. Такую информацию сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В настоящий момент нет, об этом речь не идет», — пояснил он на конференц-колле. Так Песков прокомментировал предложение депутата Госдумы Михаила Шеремета, который призвал привести всеобщую мобилизацию в РФ.

Шеремет выступил с предложением 12 сентября. По его мнению, без этого результатов специальной операции на Украине не достигнуть.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине, цель которой — защита мирного населения ЛНР и ДНР, а также демилитаризация и денацификация территории. В данный момент под контролем российских военных находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик.

Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян - спецоперации на Украине.
Подпишитесь на наш дайджест!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На данный момент речь о мобилизации на территории России не идет. Такую информацию сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «В настоящий момент нет, об этом речь не идет», — пояснил он на конференц-колле. Так Песков прокомментировал предложение депутата Госдумы Михаила Шеремета, который призвал привести всеобщую мобилизацию в РФ. Шеремет выступил с предложением 12 сентября. По его мнению, без этого результатов специальной операции на Украине не достигнуть. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине, цель которой — защита мирного населения ЛНР и ДНР, а также демилитаризация и денацификация территории. В данный момент под контролем российских военных находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...