В Кремле ответили на вопрос о мобилизации в России

Песков заявил, что мобилизации в России пока не планируется

13 сентября 2022 в 14:49 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков прокомментировал предложение о всеобщей мобилизации Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На данный момент речь о мобилизации на территории России не идет. Такую информацию сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «В настоящий момент нет, об этом речь не идет», — пояснил он на конференц-колле. Так Песков прокомментировал предложение депутата Госдумы Михаила Шеремета, который призвал привести всеобщую мобилизацию в РФ. Шеремет выступил с предложением 12 сентября. По его мнению, без этого результатов специальной операции на Украине не достигнуть. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине, цель которой — защита мирного населения ЛНР и ДНР, а также демилитаризация и денацификация территории. В данный момент под контролем российских военных находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик.

На данный момент речь о мобилизации на территории России не идет. Такую информацию сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «В настоящий момент нет, об этом речь не идет», — пояснил он на конференц-колле. Так Песков прокомментировал предложение депутата Госдумы Михаила Шеремета, который призвал привести всеобщую мобилизацию в РФ. Шеремет выступил с предложением 12 сентября. По его мнению, без этого результатов специальной операции на Украине не достигнуть. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине, цель которой — защита мирного населения ЛНР и ДНР, а также демилитаризация и денацификация территории. В данный момент под контролем российских военных находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик.