В Кремле заявили о пытках сотрудниками СБУ учителей под Харьковом

В Кремле заявили о пытках и издевательствах над учителями на территории Харьковской области, перешедшей под контроль ВСУ. К людям применяются карательные действия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.
«По поступающей информации, да, в отношении жителей харьковской области много карательных действий, которые не укладываются ни в какие рамки. Людей пытают. Над людьми издеваются. Это возмутительно. Мы ориентируемся на заявление [министра просвещения РФ Сергея] Кравцова, который сказал, что российских учителей там нет», — заявил Песков.
Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что в Харьковской области стали задерживать российских и украинских учителей, которые преподавали в местных школах по российским стандартам. Им грозит до 15 лет тюрьмы. При этом их не будут рассматривать как пленных для обмена. В Минпросвещения опровергли информацию, что среди арестованных учителей есть граждане РФ.
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В Кремле заявили о пытках и издевательствах над учителями на территории Харьковской области, перешедшей под контроль ВСУ. К людям применяются карательные действия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «По поступающей информации, да, в отношении жителей харьковской области много карательных действий, которые не укладываются ни в какие рамки. Людей пытают. Над людьми издеваются. Это возмутительно. Мы ориентируемся на заявление [министра просвещения РФ Сергея] Кравцова, который сказал, что российских учителей там нет», — заявил Песков. Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что в Харьковской области стали задерживать российских и украинских учителей, которые преподавали в местных школах по российским стандартам. Им грозит до 15 лет тюрьмы. При этом их не будут рассматривать как пленных для обмена. В Минпросвещения опровергли информацию, что среди арестованных учителей есть граждане РФ.