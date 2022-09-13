В Кремле заявили о пытках сотрудниками СБУ учителей под Харьковом

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о пытках в отношении украинских учителей в Харьковской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Кремле заявили о пытках и издевательствах над учителями на территории Харьковской области, перешедшей под контроль ВСУ. К людям применяются карательные действия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«По поступающей информации, да, в отношении жителей харьковской области много карательных действий, которые не укладываются ни в какие рамки. Людей пытают. Над людьми издеваются. Это возмутительно. Мы ориентируемся на заявление [министра просвещения РФ Сергея] Кравцова, который сказал, что российских учителей там нет», — заявил Песков.

Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что в Харьковской области стали задерживать российских и украинских учителей, которые преподавали в местных школах по российским стандартам. Им грозит до 15 лет тюрьмы. При этом их не будут рассматривать как пленных для обмена. В Минпросвещения опровергли информацию, что среди арестованных учителей есть граждане РФ.

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В Кремле заявили о пытках и издевательствах над учителями на территории Харьковской области, перешедшей под контроль ВСУ. К людям применяются карательные действия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «По поступающей информации, да, в отношении жителей харьковской области много карательных действий, которые не укладываются ни в какие рамки. Людей пытают. Над людьми издеваются. Это возмутительно. Мы ориентируемся на заявление [министра просвещения РФ Сергея] Кравцова, который сказал, что российских учителей там нет», — заявил Песков. Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что в Харьковской области стали задерживать российских и украинских учителей, которые преподавали в местных школах по российским стандартам. Им грозит до 15 лет тюрьмы. При этом их не будут рассматривать как пленных для обмена. В Минпросвещения опровергли информацию, что среди арестованных учителей есть граждане РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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