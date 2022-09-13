В Кремле заявили о пытках сотрудниками СБУ учителей под Харьковом

13 сентября 2022 в 14:53 Размер текста - 17 +

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о пытках в отношении украинских учителей в Харьковской области Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Кремле заявили о пытках и издевательствах над учителями на территории Харьковской области, перешедшей под контроль ВСУ. К людям применяются карательные действия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «По поступающей информации, да, в отношении жителей харьковской области много карательных действий, которые не укладываются ни в какие рамки. Людей пытают. Над людьми издеваются. Это возмутительно. Мы ориентируемся на заявление [министра просвещения РФ Сергея] Кравцова, который сказал, что российских учителей там нет», — заявил Песков. Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что в Харьковской области стали задерживать российских и украинских учителей, которые преподавали в местных школах по российским стандартам. Им грозит до 15 лет тюрьмы. При этом их не будут рассматривать как пленных для обмена. В Минпросвещения опровергли информацию, что среди арестованных учителей есть граждане РФ.

В Кремле заявили о пытках и издевательствах над учителями на территории Харьковской области, перешедшей под контроль ВСУ. К людям применяются карательные действия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «По поступающей информации, да, в отношении жителей харьковской области много карательных действий, которые не укладываются ни в какие рамки. Людей пытают. Над людьми издеваются. Это возмутительно. Мы ориентируемся на заявление [министра просвещения РФ Сергея] Кравцова, который сказал, что российских учителей там нет», — заявил Песков. Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что в Харьковской области стали задерживать российских и украинских учителей, которые преподавали в местных школах по российским стандартам. Им грозит до 15 лет тюрьмы. При этом их не будут рассматривать как пленных для обмена. В Минпросвещения опровергли информацию, что среди арестованных учителей есть граждане РФ.