В Харьковской области СБУ арестовала преподающих русский язык учителей

13 сентября 2022 в 01:10 Размер текста - 17 +

Работающим по российским программам учителям в Харькове грозит 15 лет тюрьмы Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Харьковской области Служба безопасности Украины (СБУ) задержала учителей из России, им грозит до 12 лет лишения свободы. Об этом сообщила премьер-министр страны Ирина Верещук. «Они совершили преступление против нашего государства. <…> Там серьезные сроки наказания», — приводит слова чиновника издание «Страна.ua». Задержанным педагогам грозит до 12 лет лишения свободы в соответствии ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны). Верещук добавила, что их не будут рассматривать как пленных для обмена. Также уголовные дела возбуждены в отношении украинских учителей, которые работали по российским образовательным программам. Им грозит до 15 лет лишения свободы. Ранее военный эксперт, полковник запаса Геннадий Алехин рассказал URA.RU, что тысячи мирных жителей Харьковской области находятся в заложниках националистов Украины. По его словам, ВСУ вылавливают людей, которые помогали российской армии. Глава ВГА Виталий Ганчев сообщал о репрессиях, из-за которых люди не могут покинут Харьковщину. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Основными ее целями, по словам президента РФ Владимира Путина, являются демилитаризация и денацификация территорий.

В Харьковской области Служба безопасности Украины (СБУ) задержала учителей из России, им грозит до 12 лет лишения свободы. Об этом сообщила премьер-министр страны Ирина Верещук. «Они совершили преступление против нашего государства. <…> Там серьезные сроки наказания», — приводит слова чиновника издание «Страна.ua». Задержанным педагогам грозит до 12 лет лишения свободы в соответствии ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны). Верещук добавила, что их не будут рассматривать как пленных для обмена. Также уголовные дела возбуждены в отношении украинских учителей, которые работали по российским образовательным программам. Им грозит до 15 лет лишения свободы. Ранее военный эксперт, полковник запаса Геннадий Алехин рассказал URA.RU, что тысячи мирных жителей Харьковской области находятся в заложниках националистов Украины. По его словам, ВСУ вылавливают людей, которые помогали российской армии. Глава ВГА Виталий Ганчев сообщал о репрессиях, из-за которых люди не могут покинут Харьковщину. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Основными ее целями, по словам президента РФ Владимира Путина, являются демилитаризация и денацификация территорий.