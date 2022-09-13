Евросоюз вмешался в конфликт Азербайджана и Армении

13 сентября 2022 в 16:27 Размер текста - 17 +

Евросоюз направит своего представителя для урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Евросоюз направит своего представителя для разрешения конфликта между Арменией и Азербайджаном. Об этом сообщил глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель. «Специальный представитель ЕС Тойво Клаар незамедлительно отправится с поездкой в обе страны», — передает слова Борреля в тексте заявления на официальном сайте Евросоюза. В тексте говорится, что поездка направлена для поддержания необходимой деэскалации и для обсуждения следующих шагов в рамках брюссельского диалога между лидерами Армении и Азербайджана. Ранее «Национальная служба новостей» сообщала о том, что Франция созвала Совбез ООН из-за обострения между Арменией и Азербайджаном. В ночь с 12 на 13 сентября Минобороны Армении доложило о том, что вооруженные силы Азербайджана обстреливают города государства, расположенные близ армяно-азербайджанской границы Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU . .

Евросоюз направит своего представителя для разрешения конфликта между Арменией и Азербайджаном. Об этом сообщил глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель. «Специальный представитель ЕС Тойво Клаар незамедлительно отправится с поездкой в обе страны», — передает слова Борреля в тексте заявления на официальном сайте Евросоюза. В тексте говорится, что поездка направлена для поддержания необходимой деэскалации и для обсуждения следующих шагов в рамках брюссельского диалога между лидерами Армении и Азербайджана. Ранее «Национальная служба новостей» сообщала о том, что Франция созвала Совбез ООН из-за обострения между Арменией и Азербайджаном. В ночь с 12 на 13 сентября Минобороны Армении доложило о том, что вооруженные силы Азербайджана обстреливают города государства, расположенные близ армяно-азербайджанской границы .