Евросоюз вмешался в конфликт Азербайджана и Армении

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Флаг Евросоюза. Екатеринбург, евросоюз, флаг евросоюза
Евросоюз направит своего представителя для урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном Фото:

Евросоюз направит своего представителя для разрешения конфликта между Арменией и Азербайджаном. Об этом сообщил глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель.

«Специальный представитель ЕС Тойво Клаар незамедлительно отправится с поездкой в обе страны», — передает слова Борреля в тексте заявления на официальном сайте Евросоюза. В тексте говорится, что поездка направлена для поддержания необходимой деэскалации и для обсуждения следующих шагов в рамках брюссельского диалога между лидерами Армении и Азербайджана.

Ранее «Национальная служба новостей» сообщала о том, что Франция созвала Совбез ООН из-за обострения между Арменией и Азербайджаном. В ночь с 12 на 13 сентября Минобороны Армении доложило о том, что вооруженные силы Азербайджана обстреливают города государства, расположенные близ армяно-азербайджанской границы

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Евросоюз направит своего представителя для разрешения конфликта между Арменией и Азербайджаном. Об этом сообщил глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель. «Специальный представитель ЕС Тойво Клаар незамедлительно отправится с поездкой в обе страны», — передает слова Борреля в тексте заявления на официальном сайте Евросоюза. В тексте говорится, что поездка направлена для поддержания необходимой деэскалации и для обсуждения следующих шагов в рамках брюссельского диалога между лидерами Армении и Азербайджана. Ранее «Национальная служба новостей» сообщала о том, что Франция созвала Совбез ООН из-за обострения между Арменией и Азербайджаном. В ночь с 12 на 13 сентября Минобороны Армении доложило о том, что вооруженные силы Азербайджана обстреливают города государства, расположенные близ армяно-азербайджанской границы .
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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