Помощник президента РФ подтвердил встречу Путина и Си Цзиньпина

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Помощник президента РФ подтвердил скорую встречу между Путиным и Си Цзиньпином Фото:

Встреча президента России Владимиром Путиным и лидера Китая Си Цзиньпина состоится. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Встреча состоится. Все согласовано. Вторая личная встреча глав наших государств в период пандемии. Первая была в рамках визита президента в Китай в феврале этого года для участия в церемонии открытии зимних олимпийских игр», — заявил Ушаков.

Он добавил, что встреча имеет особое значение с учетом нынешней обстановки. Планируется, что главы государств обсудят двустороннюю повестку дня, региональные и международные темы, а также дадут оценку уровню двустороннего стратегического партнерства.

Ранее политолог выразил мнение, что Путин и Си Цзиньпин готовят серьезный сигнал Западу. Два лидера обсудят возможность создания системы платежей в национальных валютах, независимой от SWIFT. Телеканал 360 сообщал о том, что в Китае поразились достижениям России.

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Встреча президента России Владимиром Путиным и лидера Китая Си Цзиньпина состоится. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. «Встреча состоится. Все согласовано. Вторая личная встреча глав наших государств в период пандемии. Первая была в рамках визита президента в Китай в феврале этого года для участия в церемонии открытии зимних олимпийских игр», — заявил Ушаков. Он добавил, что встреча имеет особое значение с учетом нынешней обстановки. Планируется, что главы государств обсудят двустороннюю повестку дня, региональные и международные темы, а также дадут оценку уровню двустороннего стратегического партнерства. Ранее политолог выразил мнение, что Путин и Си Цзиньпин готовят серьезный сигнал Западу. Два лидера обсудят возможность создания системы платежей в национальных валютах, независимой от SWIFT. Телеканал 360 сообщал о том, что в Китае поразились достижениям России.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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