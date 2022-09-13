Помощник президента РФ подтвердил встречу Путина и Си Цзиньпина

Встреча президента России Владимиром Путиным и лидера Китая Си Цзиньпина состоится. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«Встреча состоится. Все согласовано. Вторая личная встреча глав наших государств в период пандемии. Первая была в рамках визита президента в Китай в феврале этого года для участия в церемонии открытии зимних олимпийских игр», — заявил Ушаков.
Он добавил, что встреча имеет особое значение с учетом нынешней обстановки. Планируется, что главы государств обсудят двустороннюю повестку дня, региональные и международные темы, а также дадут оценку уровню двустороннего стратегического партнерства.
Ранее политолог выразил мнение, что Путин и Си Цзиньпин готовят серьезный сигнал Западу. Два лидера обсудят возможность создания системы платежей в национальных валютах, независимой от SWIFT. Телеканал 360 сообщал о том, что в Китае поразились достижениям России.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»