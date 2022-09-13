Союзные силы России и Донбасса отбили атаку ВСУ у Горловки

Союзные силы России и Донецкой и Луганской народных республик пресекли попытку вооруженных сил Украины прорваться в направлении Горловки. Об этом глава ДНР Денис Пушилин заявил в эфире телеканала «Россия 1».
«Горловка обстреливалась, и были попытки [ВСУ] со стороны Дзержинска выдвинуть определенные силы. Это было со стороны союзных сил подавлено», — сообщил глава Донецкой народной республики.
Ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что ВСУ наращивают присутствие тяжелой военной техники около Запорожья. По его словам, противник рассредотачивается по всей линии боевого соприкосновения.
Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин называл ее главной целью защиту населения Донбасса от геноцида.
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Союзные силы России и Донецкой и Луганской народных республик пресекли попытку вооруженных сил Украины прорваться в направлении Горловки. Об этом глава ДНР Денис Пушилин заявил в эфире телеканала «Россия 1». «Горловка обстреливалась, и были попытки [ВСУ] со стороны Дзержинска выдвинуть определенные силы. Это было со стороны союзных сил подавлено», — сообщил глава Донецкой народной республики. Ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что ВСУ наращивают присутствие тяжелой военной техники около Запорожья. По его словам, противник рассредотачивается по всей линии боевого соприкосновения. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин называл ее главной целью защиту населения Донбасса от геноцида.