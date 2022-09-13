Военные РФ предотвратили прорыв ВСУ в Херсонской области

Вооруженные силы РФ отбили попытку прорыва украинских войск у села Давыдов Брод в Херсонской области. Об этом сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов. По его словам, украинские националисты пытаются пробиться на этом участке уже несколько месяцев.
«Давыдов Брод на замке. Очередная атака укронацистов отбита. Очередные заявления украинских пабликов о прорыве линии обороны на Давыдов Броде не соответствуют действительности», — написал Кирилл Стремоусов в своем telegram-канале.
По его словам, украинские военные пытались прорваться малыми группами. Ранее власти Херсонской области сообщали, что ВСУ потеряли более трех с половиной тысяч человек в ходе контрнаступления.
Ранее союзные силы России и Донецкой и Луганской народных республик пресекли попытку вооруженных сил Украины прорваться в направлении Горловки. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин называл ее главной целью защиту населения Донбасса от геноцида.
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Вооруженные силы РФ отбили попытку прорыва украинских войск у села Давыдов Брод в Херсонской области. Об этом сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов. По его словам, украинские националисты пытаются пробиться на этом участке уже несколько месяцев. «Давыдов Брод на замке. Очередная атака укронацистов отбита. Очередные заявления украинских пабликов о прорыве линии обороны на Давыдов Броде не соответствуют действительности», — написал Кирилл Стремоусов в своем telegram-канале. По его словам, украинские военные пытались прорваться малыми группами. Ранее власти Херсонской области сообщали, что ВСУ потеряли более трех с половиной тысяч человек в ходе контрнаступления. Ранее союзные силы России и Донецкой и Луганской народных республик пресекли попытку вооруженных сил Украины прорваться в направлении Горловки. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин называл ее главной целью защиту населения Донбасса от геноцида.