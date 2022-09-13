Мужчина уехал в неизвестном направлении 9 сентября 2022 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В населенном пункте Муген (Тюменская область) пропал 33-летний Никита Казанцев. Девятого сентября 2022 года он уехал на автомобиле Toyota в неизвестном направлении. Об этом сообщает группа поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Помогите найти человека! Пропал Казанцев Никита Евгеньевич, 33 года. Населенный пункт Муген, поселок Холмы, Уватский район, Тюменская область. Девятого сентября 2022 года уехал на машине Toyota Corolla черного цвета в неизвестном направлении», — говорится в сообщении.



Мужчина был одет в синюю куртку, бежево-зеленый спортивный костюм и черные кроссовки. Приметы: рост 172 сантиметра, нормального телосложения, голубые глаза, светло-русые волосы. Всех, кому что-то известно о пропавшем Никите Казанцеве, просят позвонить инфоргу поиска Наталье 8-982-909-15-00 или на горячую линию поисковиков 8-800-700-54-52.