Челябинский депутат не может продать элитный SPA-центр

Челябинский депутат снизил цену на элитный SPA-центр

Спа-центр расположен в центре северо-запада Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат гордумы Челябинска Олег Иванов вновь понизил цену на элитный SPA-центр LYNX-CLUB. По информации сайта «Авито», комплекс в центре северо-запада изначально стоил 300 миллионов рублей, затем 220 миллионов рублей. Сейчас его можно приобрести за 197 миллионов рублей.

Отдельно стоящее здание площадью 5162 квадратных метров, где ранее располагался кинотеатр «Заречье», был выставлен на продажу в марте 2019 года, когда Иванов руководил строительной компанией «Альфастрой». Ее специализацией было строительство офисов преимущественно для правоохранительных структур и судебных органов.

После обысков ФСБ в его фирмах осенью 2021 года в его бизнесе начались проблемы. С Иванова пытаются взыскать долги кредиторы, в числе которых значатся государственные налоговые службы. В августе 2022 года он сумел повторно освободить из-под ареста свои офисы, квартиру, жилой дом и земельные участки. Иванов происходящие события не комментирует.