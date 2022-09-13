Путин: РФ примет меры для урегулирования конфликта Армении и Азербайджана

14 сентября 2022 в 01:48 Размер текста - 17 +

Путин сообщил ОДКБ о шагах по ситуации на армяно-азербайджанской границе Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе Президент России Владимир Путин сообщил Совету коллективной безопасности ОДКБ о шагах, предпринимаемых РФ для на деэскалации ситуации на границе Армении и Азербайджана. Об этом сообщил секретариат ОДКБ по итогам саммита. «Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным доведена информация до членов СКБ о дополнительных практических шагах российской стороны, направленных на деэскалацию возникшей напряженности», — сказали в секретариате. Информацию передает РИА «Новости». В ночь с 12 на 13 августа в Минобороны Армении сообщили, что Вооруженные силы Азербайджана обстреливают с воздуха приграничные города страны. В ответ на это в оборонном ведомстве Азербайджана заявили, что Армения устроила масштабную провокацию на общей границе. Премьер-министр Армении Никол Пашинян связался с Путиным и признал, что Россия играет ключевую роль в обеспечении стабильности и безопасности в Армении. По словам главы международного комитета Совфеда Григория Карасина, телефонный разговор лидеров двух стран способствовал стабилизации информации. В США также отметили, что Россия помогла остановить бои между Арменией и Азербайджаном.

Президент России Владимир Путин сообщил Совету коллективной безопасности ОДКБ о шагах, предпринимаемых РФ для на деэскалации ситуации на границе Армении и Азербайджана. Об этом сообщил секретариат ОДКБ по итогам саммита. «Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным доведена информация до членов СКБ о дополнительных практических шагах российской стороны, направленных на деэскалацию возникшей напряженности», — сказали в секретариате. Информацию передает РИА «Новости». В ночь с 12 на 13 августа в Минобороны Армении сообщили, что Вооруженные силы Азербайджана обстреливают с воздуха приграничные города страны. В ответ на это в оборонном ведомстве Азербайджана заявили, что Армения устроила масштабную провокацию на общей границе. Премьер-министр Армении Никол Пашинян связался с Путиным и признал, что Россия играет ключевую роль в обеспечении стабильности и безопасности в Армении. По словам главы международного комитета Совфеда Григория Карасина, телефонный разговор лидеров двух стран способствовал стабилизации информации. В США также отметили, что Россия помогла остановить бои между Арменией и Азербайджаном.