13 сентября 2022

Путин: РФ примет меры для урегулирования конфликта Армении и Азербайджана

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пленарная сессия на ВЭФ 2022. Владивосток, путин владимир
Путин сообщил ОДКБ о шагах по ситуации на армяно-азербайджанской границе Фото:
новость из сюжета
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Президент России Владимир Путин сообщил Совету коллективной безопасности ОДКБ о шагах, предпринимаемых РФ для на деэскалации ситуации на границе Армении и Азербайджана. Об этом сообщил секретариат ОДКБ по итогам саммита.

«Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным доведена информация до членов СКБ о дополнительных практических шагах российской стороны, направленных на деэскалацию возникшей напряженности», — сказали в секретариате. Информацию передает РИА «Новости».

В ночь с 12 на 13 августа в Минобороны Армении сообщили, что Вооруженные силы Азербайджана обстреливают с воздуха приграничные города страны. В ответ на это в оборонном ведомстве Азербайджана заявили, что Армения устроила масштабную провокацию на общей границе. Премьер-министр Армении Никол Пашинян связался с Путиным и признал, что Россия играет ключевую роль в обеспечении стабильности и безопасности в Армении. По словам главы международного комитета Совфеда Григория Карасина, телефонный разговор лидеров двух стран способствовал стабилизации информации. В США также отметили, что Россия помогла остановить бои между Арменией и Азербайджаном.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»

Президент России Владимир Путин сообщил Совету коллективной безопасности ОДКБ о шагах, предпринимаемых РФ для на деэскалации ситуации на границе Армении и Азербайджана. Об этом сообщил секретариат ОДКБ по итогам саммита. «Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным доведена информация до членов СКБ о дополнительных практических шагах российской стороны, направленных на деэскалацию возникшей напряженности», — сказали в секретариате. Информацию передает РИА «Новости». В ночь с 12 на 13 августа в Минобороны Армении сообщили, что Вооруженные силы Азербайджана обстреливают с воздуха приграничные города страны. В ответ на это в оборонном ведомстве Азербайджана заявили, что Армения устроила масштабную провокацию на общей границе. Премьер-министр Армении Никол Пашинян связался с Путиным и признал, что Россия играет ключевую роль в обеспечении стабильности и безопасности в Армении. По словам главы международного комитета Совфеда Григория Карасина, телефонный разговор лидеров двух стран способствовал стабилизации информации. В США также отметили, что Россия помогла остановить бои между Арменией и Азербайджаном.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...