США похвалили РФ за вмешательство в конфликт между Арменией и Азербайджаном

В США отметили, что Россия помогла остановить бои между Арменией и Азербайджаном. Об этом заявили представители Белого дома.
«При посредничестве русских ночью, по-видимому, было достигнуто соглашение о прекращении огня, но оно было практически сразу сорвано. Очевидно, что мы хотим прекращения огня, которое будет действовать», — сказал координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности США Джон Кирби, передает РИА «Новости».
По словам госсекретаря Энтони Блинкена, США были рады помощи России в прекращении боев на армяно-азербайджанской границе. Кирби отметил, Вашингтон работает над деэсклацией напряженности в зоне конфликта.
В ночь с 12 на 13 августа в Минобороны Армении сообщили, что Вооруженные силы Азербайджана обстреливают с воздуха приграничные города страны. В ответ на это в оборонном ведомстве Азербайджана заявили, что Армения устроили масштабную диверсию на армяно-азербайджанской границе. Премьер-министр Армении Никол Пашинян связался с президентом РФ Владимиром Путиным из-за Азербайджана и признал, что Россия играет ключевую роль в обеспечении стабильности и безопасности в Армении. Кроме того, Армения обратилась за помощью к ОДКБ и в Совбез ООН из-за сложившейся ситуации.
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