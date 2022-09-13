В Совфеде заявили, что Путин спас Армению и Азербайджан

Владимир Путин повлиял на армяно-азербайджанский конфликт Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Из-за того, что премьер-министр Армении Никол Пашинян созвонился с президентом России Владимиром Путиным в связи с обострением ситуации на границе с Азербайджаном, стороны заключили перемирие. Об этом заявил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.

«Резкое обострение [конфликта на границе Армении и Азербайджана] произошло вчера вечером [12 сентября]. Поэтому в вечернее и ночное время шла интенсивная работа [состоялся разговор Путина с Пашиняном], в том числе МИД РФ», — приводит РИА «Новости» слова политика.

Он пояснил, что главная задача — наладить нормальную атмосферу в погранзоне. Таким образом, по словам Карасина, к 09:00 13 сентября было объявлено перемирие.

Премьер-министр Армении связался с Путиным из-за Азербайджана и признал, что Россия играет ключевую роль в обеспечении стабильности и безопасности в Армении. Кроме того, Армения обратилась за помощью к ОДКБ и в Совбез ООН из-за сложившейся ситуации.

Армяно-азербайджанский конфликт длится с 1990-х годов. Причиной спора стала непризнанная территория Нагорного Карабаха. Каждая из сторон считает эти земли своими. Во время конфликта было несколько «горячих фаз». В сентябре Армения сообщила о жертвах при обстрелах на границе с Азербайджаном и попросила у России помощи в урегулировании конфликта.