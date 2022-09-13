В Молдавии боятся «двойного шока» из-за прекращения поставок российского газа

14 сентября 2022 в 02:37 Размер текста - 17 +

Отмечается, что прогресса в переговорах с российской стороной не наблюдается Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Колеблющаяся экономика Молдовы может столкнутся с «двойным шоком» из-за возможного прекращения поставок российского газа и «чрезвычайно высоких цен на энергоносители». Об этом рассказала премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилицэ. «Даже если «Газпром продолжит поставки, нам все равно придется снизить уровень потребления, потому что цены очень, очень высокие», — отметила она в интервью агентству Bloomberg. Рост цен летом является «аномалией», добавила премьер. По словам Натальи Гаврилицэ, Молдавия не может себе представить, насколько цены на газ продолжат расти зимой. Она отметила, что прогресса в переговорах с РФ на эту тему пока нет, поэтому страна рискует столкнуться с полным прекращением поставок газа. Ранее сенатор Алексей Пушков отмечал, что Россия не видит смысла поддерживать «прозападную» Молдавию поставками газа. Он напомнил, как когда-то Кишинев не своевременно оплачивал поставку газа.

Колеблющаяся экономика Молдовы может столкнутся с «двойным шоком» из-за возможного прекращения поставок российского газа и «чрезвычайно высоких цен на энергоносители». Об этом рассказала премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилицэ. «Даже если «Газпром продолжит поставки, нам все равно придется снизить уровень потребления, потому что цены очень, очень высокие», — отметила она в интервью агентству Bloomberg. Рост цен летом является «аномалией», добавила премьер. По словам Натальи Гаврилицэ, Молдавия не может себе представить, насколько цены на газ продолжат расти зимой. Она отметила, что прогресса в переговорах с РФ на эту тему пока нет, поэтому страна рискует столкнуться с полным прекращением поставок газа. Ранее сенатор Алексей Пушков отмечал, что Россия не видит смысла поддерживать «прозападную» Молдавию поставками газа. Он напомнил, как когда-то Кишинев не своевременно оплачивал поставку газа.