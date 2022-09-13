13 сентября 2022

В Молдавии боятся «двойного шока» из-за прекращения поставок российского газа

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Качалки. Сургут, газ, газпром, топливо, роснефть, экономика, нефть, задвижка, месторождение, нефтедобыча, запорная арматура, добыча нефти, черное золото, природные ресурсы, лукоил, сургутнефтегаз, куст нефтегазовый, цены на нефть, винтиль
Отмечается, что прогресса в переговорах с российской стороной не наблюдается Фото:
новость из сюжета
Газовый кризис в Европе

Колеблющаяся экономика Молдовы может столкнутся с «двойным шоком» из-за возможного прекращения поставок российского газа и «чрезвычайно высоких цен на энергоносители». Об этом рассказала премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилицэ.

«Даже если «Газпром продолжит поставки, нам все равно придется снизить уровень потребления, потому что цены очень, очень высокие», — отметила она в интервью агентству Bloomberg. Рост цен летом является «аномалией», добавила премьер.

По словам Натальи Гаврилицэ, Молдавия не может себе представить, насколько цены на газ продолжат расти зимой. Она отметила, что прогресса в переговорах с РФ на эту тему пока нет, поэтому страна рискует столкнуться с полным прекращением поставок газа.

Ранее сенатор Алексей Пушков отмечал, что Россия не видит смысла поддерживать «прозападную» Молдавию поставками газа. Он напомнил, как когда-то Кишинев не своевременно оплачивал поставку газа.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»

Колеблющаяся экономика Молдовы может столкнутся с «двойным шоком» из-за возможного прекращения поставок российского газа и «чрезвычайно высоких цен на энергоносители». Об этом рассказала премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилицэ. «Даже если «Газпром продолжит поставки, нам все равно придется снизить уровень потребления, потому что цены очень, очень высокие», — отметила она в интервью агентству Bloomberg. Рост цен летом является «аномалией», добавила премьер. По словам Натальи Гаврилицэ, Молдавия не может себе представить, насколько цены на газ продолжат расти зимой. Она отметила, что прогресса в переговорах с РФ на эту тему пока нет, поэтому страна рискует столкнуться с полным прекращением поставок газа. Ранее сенатор Алексей Пушков отмечал, что Россия не видит смысла поддерживать «прозападную» Молдавию поставками газа. Он напомнил, как когда-то Кишинев не своевременно оплачивал поставку газа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...