В Молдавии боятся «двойного шока» из-за прекращения поставок российского газа

Колеблющаяся экономика Молдовы может столкнутся с «двойным шоком» из-за возможного прекращения поставок российского газа и «чрезвычайно высоких цен на энергоносители». Об этом рассказала премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилицэ.
«Даже если «Газпром продолжит поставки, нам все равно придется снизить уровень потребления, потому что цены очень, очень высокие», — отметила она в интервью агентству Bloomberg. Рост цен летом является «аномалией», добавила премьер.
По словам Натальи Гаврилицэ, Молдавия не может себе представить, насколько цены на газ продолжат расти зимой. Она отметила, что прогресса в переговорах с РФ на эту тему пока нет, поэтому страна рискует столкнуться с полным прекращением поставок газа.
Ранее сенатор Алексей Пушков отмечал, что Россия не видит смысла поддерживать «прозападную» Молдавию поставками газа. Он напомнил, как когда-то Кишинев не своевременно оплачивал поставку газа.
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