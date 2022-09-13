МИД Венгрии: ЕС не выдержит осенних холодов и пересмотрит санкции против РФ

14 сентября 2022 в 03:09 Размер текста - 17 +

В Венгрии предположили, что ЕС пересмотрит санкции против РФ с наступлением холодов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Можно ожидать, что Евросоюз пересмотрит санкционную политику осенью, с наступлением холодов. Такое мнение озвучил госсекретарь венгерского МИД по двусторонним отношениям Тамаш Менцер. «Я в этом не оптимист, но пересмотра санкций можно ожидать осенью, когда истечет полугодовой срок <…> [Потому что] Когда на улице тридцатиградусная жара, хорошо рассуждать о поставках газа. Но когда наступают холодные недели и месяцы и надо топить и управлять экономикой, защищать рабочие места, реальность стучится в двери каждой страны в Западной Европе», — сказал Менцер в эфире телеканала М1. Подобную позицию ранее озвучивал советник премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан. По его мнению, санкции, введенные Евросоюзом против России, не оправдали ожиданий, поэтому, вероятно, будут пересмотрены. Возможность постепенной отмены санкций против РФ не исключили и в МИДе Австрии. Страны Запада ввели частичный запрет на поставки газа РФ в рамках антироссийских санкций. Немецкое агентство Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) сообщило, что Евросоюз не справится с последствиями энергетического кризиса, возникшего в результате отказа от импорта российских энергоресурсов.

Можно ожидать, что Евросоюз пересмотрит санкционную политику осенью, с наступлением холодов. Такое мнение озвучил госсекретарь венгерского МИД по двусторонним отношениям Тамаш Менцер. «Я в этом не оптимист, но пересмотра санкций можно ожидать осенью, когда истечет полугодовой срок <…> [Потому что] Когда на улице тридцатиградусная жара, хорошо рассуждать о поставках газа. Но когда наступают холодные недели и месяцы и надо топить и управлять экономикой, защищать рабочие места, реальность стучится в двери каждой страны в Западной Европе», — сказал Менцер в эфире телеканала М1. Подобную позицию ранее озвучивал советник премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан. По его мнению, санкции, введенные Евросоюзом против России, не оправдали ожиданий, поэтому, вероятно, будут пересмотрены. Возможность постепенной отмены санкций против РФ не исключили и в МИДе Австрии. Страны Запада ввели частичный запрет на поставки газа РФ в рамках антироссийских санкций. Немецкое агентство Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) сообщило, что Евросоюз не справится с последствиями энергетического кризиса, возникшего в результате отказа от импорта российских энергоресурсов.