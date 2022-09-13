Пермяки подают в суд на мэрию из-за требования снести их пятиэтажку

Жители дома по Технической, 12 подают в суд на мэрию Перми из-за признания здания аварийным

14 сентября 2022 в 08:48 Размер текста - 17 +

Собственники шести квартир выступят истцами в суде Фото: Анна Майорова © URA.RU В Перми жители пятиэтажки готовят коллективный иск в суд против администрации города. По их мнению, дом 1962 года постройки признан аварийным незаконно, а требование чиновников к собственникам квартир снести здание самостоятельно, возмутительно. Об этом URA.RU рассказал старший по дому Евгений Кудымов. «Экспертиза сделана очень некорректно. Наш юрист сейчас готовит иск, собирает пакет документов от управляющей компании. Истцами выступят шесть человек, то есть собственники шести квартир. Остальные смогут выступать в суде в качестве заинтересованных лиц», — говорит Кудымов. Иск он намерен подать уже на этой неделе. Ранее в управлении жилищных отношений Перми заявляли, что проверить дом на аварийность просили сами жители дома, но, как говорит Кудымов, никто из существующих жильцов этого не делал. Кроме того, его смущают сроки, в которые была проведена экспертиза — заявление якобы поступило 19 января, а уже 21 появилось заключение инспекции государственного жилищного надзора о том, что многие конструктивные элементы дома находятся в аварийном состоянии. Кроме того, чиновники сами путаются в датах, отмечает старший по дому. В своем сообщении УЖО пишет, что контракт с ООО «Проектный комплекс «Интеграл», которое сделало заключительную оценку об аварийном состоянии дома, управление заключило 28 марта, но в документах компании говорится, что она действовала на основании договора от 24 апреля. Ранее URA.RU рассказывало, что собственников квартир на Технической, 12 уведомили о необходимости освободить жилье и снести здание в течение полугода. Факт признания дома аварийным стал неожиданностью для жителей, так как они признаков аварийного состояния не видят. Аналогичная ситуация произошла с домом на улице Советской, 1, а также еще с рядом пермских многоэтажек. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Перми жители пятиэтажки готовят коллективный иск в суд против администрации города. По их мнению, дом 1962 года постройки признан аварийным незаконно, а требование чиновников к собственникам квартир снести здание самостоятельно, возмутительно. Об этом URA.RU рассказал старший по дому Евгений Кудымов. «Экспертиза сделана очень некорректно. Наш юрист сейчас готовит иск, собирает пакет документов от управляющей компании. Истцами выступят шесть человек, то есть собственники шести квартир. Остальные смогут выступать в суде в качестве заинтересованных лиц», — говорит Кудымов. Иск он намерен подать уже на этой неделе. Ранее в управлении жилищных отношений Перми заявляли, что проверить дом на аварийность просили сами жители дома, но, как говорит Кудымов, никто из существующих жильцов этого не делал. Кроме того, его смущают сроки, в которые была проведена экспертиза — заявление якобы поступило 19 января, а уже 21 появилось заключение инспекции государственного жилищного надзора о том, что многие конструктивные элементы дома находятся в аварийном состоянии. Кроме того, чиновники сами путаются в датах, отмечает старший по дому. В своем сообщении УЖО пишет, что контракт с ООО «Проектный комплекс «Интеграл», которое сделало заключительную оценку об аварийном состоянии дома, управление заключило 28 марта, но в документах компании говорится, что она действовала на основании договора от 24 апреля. Ранее URA.RU рассказывало, что собственников квартир на Технической, 12 уведомили о необходимости освободить жилье и снести здание в течение полугода. Факт признания дома аварийным стал неожиданностью для жителей, так как они признаков аварийного состояния не видят. Аналогичная ситуация произошла с домом на улице Советской, 1, а также еще с рядом пермских многоэтажек.