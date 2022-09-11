В США испугались, что до них дойдет энергокризис из-за борьбы с РФ

The Washington Post: в США опасаются, что до них дойдет энергокризис из-за санкция против РФ

Прекращение экспорта российской нефти серьезно наносят ущерб экономике США Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Полное прекращение экспорта российской нефти серьезно наносят ущерб экономике США. Давление со стороны РФ может создать новые трудности для Европы и США. Об этом сообщает The Washington Post.

«И хотя помощники Белого дома не верят, что рецессия в Европе обязательно вызовет рецессию здесь, полное прекращение экспорта российской нефти серьезно наносят ущерб экономике США. <…> Растущее давление со стороны России может создать новые трудности для альянса Штатов и Европы», — пишет газета, ссылаясь на исследования аналитиков в области энергетики и внутренним оценкам Белого дома.

Также издание отмечает, что повышение цены за баррель нефти также серьезно скажется на экономике американской страны. «Если Европа погрузится в депрессию после того, как Россия перекроет экспорт энергоресурсов, а нефть подорожает до 150 долларов за баррель, возможно, это повлияет на США и это будет очень плохо», — подчеркивает экономист Дартмутского колледжа Мэтью Дж. Слотер.

Ранее URA.RU сообщало, что президент США Джо Байден ведет свою страну к энергетическому кошмару. Имеется ввиду его решение заморозить нефтяные и газовые лизинги. В настоящий момент, страны G7 изучают способы закупки нефти из РФ по сниженным ценам. В свою очередь, в России заявили, что не будут продавать нефть и газ в убыток своей экономике, пишет RT.

США и страны Европы вводят санкции в отношении России после начала спецоперации на Украине. Евросоюз уже ввел частичный запрет импорта российской нефти из-за спецоперации на Украине. США объявили о запрете закупок российской нефти еще в марте. Также США предрекли энергетический кризис из-за проблем с газом, сообщает телеканал 360.