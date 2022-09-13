В Кургане продают землю под строительство торгового комплекса. Фото

14 сентября 2022 в 12:30 Размер текста - 17 +

Земельный участок площадью 3,3 га продают более чем за 14 млн рублей (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Заозерном районе Кургана рядом с Шадринским трактом продается земельный участок под строительство торгово-досугового комплекса. Территория площадью 3,3 гектара стоит более 14 миллионов рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте «ДОМ.РФ». Продается земельный участок в Заозерном районе Кургана. Территория прилегает к жилой многоквартирной застройке. Рельеф ровный, без перепадов и высот. Подходит для строительства торгово-досугового комплекса и размещения объектов торговли. Начальная цена: 14 239 000 рублей», — говорится в объявлении. Заявки на участие в торгах принимаются до 14 ноября 2022 года. Аукцион состоится 18 ноября. По данным Публичной кадастровой карты, территория под строительство торгового комплекса составляет более 33 тысяч квадратных метров. Кадастровая стоимость земельного участка более 79 миллионов рублей. Ранее URA.RU писало, что у курганских бизнесменов могут появиться проблемы с местом для строительства. По данным департамента имущественных и земельных отношений региона, на территории города заканчиваются земельные участки под застройку. Также сообщалось, что в этом году мэрия Кургана расторгла с предпринимателями более 140 договоров аренды. Земельный участок в Заозерном районе Кургана продается за 14,2 млн рублей Фото: сайт «ДОМ.РФ» Площадь земельного участка составляет более 33 тысяч квадратных метров Фото: сайт «ДОМ.РФ»

В Заозерном районе Кургана рядом с Шадринским трактом продается земельный участок под строительство торгово-досугового комплекса. Территория площадью 3,3 гектара стоит более 14 миллионов рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте «ДОМ.РФ». Продается земельный участок в Заозерном районе Кургана. Территория прилегает к жилой многоквартирной застройке. Рельеф ровный, без перепадов и высот. Подходит для строительства торгово-досугового комплекса и размещения объектов торговли. Начальная цена: 14 239 000 рублей», — говорится в объявлении. Заявки на участие в торгах принимаются до 14 ноября 2022 года. Аукцион состоится 18 ноября. По данным Публичной кадастровой карты, территория под строительство торгового комплекса составляет более 33 тысяч квадратных метров. Кадастровая стоимость земельного участка более 79 миллионов рублей. Ранее URA.RU писало, что у курганских бизнесменов могут появиться проблемы с местом для строительства. По данным департамента имущественных и земельных отношений региона, на территории города заканчиваются земельные участки под застройку. Также сообщалось, что в этом году мэрия Кургана расторгла с предпринимателями более 140 договоров аренды.