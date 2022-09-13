Глава Перми укрепляет связи с Китаем

Форум «Пермь-Восток» в 2022 году будет посвящен Китаю

14 сентября 2022 в 10:25 Размер текста - 17 +

Форум, посвященный Китаю, пройдет в Перми 28 сентября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава Перми Алексей Демкин подписал постановление о проведении в городе форума, посвященного Китаю. Мероприятия под общим названием «Пермь-Восток» состоятся 28 сентября, программа пока в проработке. «Провести 28 сентября 2022 г. восьмой открытый городской форум „Пермь-Восток“, посвященный Китаю и укреплению экономических и образовательных связей. Поручить организационному комитету разработать и утвердить программу восьмого открытого городского форума „Пермь-Восток“», — говорится в постановлении главы Перми, опубликованном на сайте мэрии. Оргкомитет возглавил сам Алексей Демкин, сопредседателем назначен спикер городской думы Дмитрий Малютин. В прошлые годы форум «Пермь-Восток» был посвящен связям с Японией, Вьетнамом, Кореей и другими странами. В мероприятиях принимали участие ученые, дипломаты, политики, бизнесмены. У Перми в Китае есть город-побратим Циндао. Ранее URA.RU рассказывало, что предложения о новом побратимстве также поступают пермским властям с Востока. СМИ писали, что, например, мэрия ведет переговоры о побратимстве с индийским Джайпуром.

Глава Перми Алексей Демкин подписал постановление о проведении в городе форума, посвященного Китаю. Мероприятия под общим названием «Пермь-Восток» состоятся 28 сентября, программа пока в проработке. «Провести 28 сентября 2022 г. восьмой открытый городской форум „Пермь-Восток“, посвященный Китаю и укреплению экономических и образовательных связей. Поручить организационному комитету разработать и утвердить программу восьмого открытого городского форума „Пермь-Восток“», — говорится в постановлении главы Перми, опубликованном на сайте мэрии. Оргкомитет возглавил сам Алексей Демкин, сопредседателем назначен спикер городской думы Дмитрий Малютин. В прошлые годы форум «Пермь-Восток» был посвящен связям с Японией, Вьетнамом, Кореей и другими странами. В мероприятиях принимали участие ученые, дипломаты, политики, бизнесмены. У Перми в Китае есть город-побратим Циндао. Ранее URA.RU рассказывало, что предложения о новом побратимстве также поступают пермским властям с Востока. СМИ писали, что, например, мэрия ведет переговоры о побратимстве с индийским Джайпуром.