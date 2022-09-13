Известный художник возмущена действиями мэрии Перми

Известный художник Елизавета Талавира возмущена действиями мэрии Перми

14 сентября 2022 в 12:29 Размер текста - 17 +

Администрация Перми требует собственников пятиэтажки съехать и снести дом за свой счет Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Дом известного пермского художника и дизайнера Елизаветы Талавиры неожиданно признан аварийным. Собственникам квартир пришли письма сообщением о том, что они должны покинуть квартиры, а дом снести за свой счет. «Я вообще не понимаю, что мне теперь делать. Я хотела продавать эту квартиру и купить другую — поменьше, а разницу в деньгах отдать детям. А сейчас выясняется, что я должна срочно съехать неизвестно куда и еще и дом собственники должны сносить за свой счет. При этом жилье нам город предоставит только к 2030 году, а до этого времени, где и как я буду жить никого не волнует. Более того, у меня здесь оборудована мастерская, я работаю сразу над несколькими проектами для нашего города, но похоже это никого не волнует», — поделилась своими переживаниями Елизавета Талавира. Художник также признается, что дом, конечно, не новый, и есть некоторые проблемы, но еще весной они с представителями управляющей компании договорились, что будет выполнен точечный ремонт в проблемных местах дома за счет жильцов, чтобы они могли дождаться капитального ремонта здания. История с домом на ул. Чкалова, 32, где живет Елизавета Талавира не единственная. Не так давно подобные письма пришли собственникам квартир на Технической, 12 и на Советской, 1. Жители дома в Мотовилихинском районе решили объединиться и подать коллективный иск к мэрии Перми, по их мнению, экспертиза, которая признала дом аварийным сделана некорректно. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Дом известного пермского художника и дизайнера Елизаветы Талавиры неожиданно признан аварийным. Собственникам квартир пришли письма сообщением о том, что они должны покинуть квартиры, а дом снести за свой счет. «Я вообще не понимаю, что мне теперь делать. Я хотела продавать эту квартиру и купить другую — поменьше, а разницу в деньгах отдать детям. А сейчас выясняется, что я должна срочно съехать неизвестно куда и еще и дом собственники должны сносить за свой счет. При этом жилье нам город предоставит только к 2030 году, а до этого времени, где и как я буду жить никого не волнует. Более того, у меня здесь оборудована мастерская, я работаю сразу над несколькими проектами для нашего города, но похоже это никого не волнует», — поделилась своими переживаниями Елизавета Талавира. Художник также признается, что дом, конечно, не новый, и есть некоторые проблемы, но еще весной они с представителями управляющей компании договорились, что будет выполнен точечный ремонт в проблемных местах дома за счет жильцов, чтобы они могли дождаться капитального ремонта здания. История с домом на ул. Чкалова, 32, где живет Елизавета Талавира не единственная. Не так давно подобные письма пришли собственникам квартир на Технической, 12 и на Советской, 1. Жители дома в Мотовилихинском районе решили объединиться и подать коллективный иск к мэрии Перми, по их мнению, экспертиза, которая признала дом аварийным сделана некорректно.