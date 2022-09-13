Коммунисты высказались о скандальном спектакле про похороны Сталина, который покажут в Екатеринбурге

Свердловские коммунисты изучат спектакль «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича»

14 сентября 2022 в 14:40 Размер текста - 17 +

Партия КПРФ считает, что прежде чем выступать против показа пьесы про Сталина, нужно прочитать сюжет Фото: Дмитрий Леонов для «Театра.doc» Свердловские коммунисты изучат спектакль «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича», которые планируют показать 23 сентября в «Синара Центре». Об этом журналисту URA.RU рассказал вице-спикер заксобрания и секретарь обкома партии КПРФ Александр Ивачев. «Я со своими товарищами [из партии] внимательно изучу вопрос. Если действительно присутствует какое-то неуважение к личности Иосифа Сталина и его вкладу в развитие нашей страны, то, конечно, мы будем требовать, чтобы данный спектакль закончил свой прокат», — заявил Ивачев. И подчеркнул, что прежде чем выступать против показа пьесы, нужно прочитать сюжет и изучить суть протестов, которые проводили коммунисты в Челябинске по поводу спектакля. Как говорится в афише «Синары Центра», спектакль «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича» является одним из ярких и острых спектаклей театра «Театр.doc». Сюжет его заключается в том, что в крупном российском театре решают поставить спектакль об Иосифе Сталине, однако труппа узнает, что в зале одним из зрителей является президент РФ. Из-за этого режиссер и актеры начинают на ходу переделывать спектакль в угоду правителям прошлого и настоящего. «При этом ни Иосиф Сталин как исторический персонаж, ни президент РФ на сцене не появляются, потому что в центре внимания находятся не они, а наши сограждане и современники», — говорится в афише. Ранее стало известно, что в «Синара Центре» покажут спектакль «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича» от московского «Театра.doc». Премьера постановки пьесы прошла в Челябинске в 2021 году, где местные коммунисты протестовали против показа спектакля, обращались в ФСБ и к президенту РФ Владимиру Путину. Однако спектакль показали, несмотря на препятствия со стороны активистов. При этом в 2018 году Минкультуры отозвал прокатное удостоверение у кинокартины «Смерть Сталина». Тогда ведомство посчитало, что не совсем уместно показывать фильм в канун победы под Сталинградом. Кроме того, в Минкульте посчитали, что сатирический фильм может оскорбить чувства людей старшего поколения и быть воспринят как насмешка над советским прошлым и государством, победившим фашизм. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Свердловские коммунисты изучат спектакль «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича», которые планируют показать 23 сентября в «Синара Центре». Об этом журналисту URA.RU рассказал вице-спикер заксобрания и секретарь обкома партии КПРФ Александр Ивачев. «Я со своими товарищами [из партии] внимательно изучу вопрос. Если действительно присутствует какое-то неуважение к личности Иосифа Сталина и его вкладу в развитие нашей страны, то, конечно, мы будем требовать, чтобы данный спектакль закончил свой прокат», — заявил Ивачев. И подчеркнул, что прежде чем выступать против показа пьесы, нужно прочитать сюжет и изучить суть протестов, которые проводили коммунисты в Челябинске по поводу спектакля. Как говорится в афише «Синары Центра», спектакль «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича» является одним из ярких и острых спектаклей театра «Театр.doc». Сюжет его заключается в том, что в крупном российском театре решают поставить спектакль об Иосифе Сталине, однако труппа узнает, что в зале одним из зрителей является президент РФ. Из-за этого режиссер и актеры начинают на ходу переделывать спектакль в угоду правителям прошлого и настоящего. «При этом ни Иосиф Сталин как исторический персонаж, ни президент РФ на сцене не появляются, потому что в центре внимания находятся не они, а наши сограждане и современники», — говорится в афише. Ранее стало известно, что в «Синара Центре» покажут спектакль «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича» от московского «Театра.doc». Премьера постановки пьесы прошла в Челябинске в 2021 году, где местные коммунисты протестовали против показа спектакля, обращались в ФСБ и к президенту РФ Владимиру Путину. Однако спектакль показали, несмотря на препятствия со стороны активистов. При этом в 2018 году Минкультуры отозвал прокатное удостоверение у кинокартины «Смерть Сталина». Тогда ведомство посчитало, что не совсем уместно показывать фильм в канун победы под Сталинградом. Кроме того, в Минкульте посчитали, что сатирический фильм может оскорбить чувства людей старшего поколения и быть воспринят как насмешка над советским прошлым и государством, победившим фашизм.