Чиновнику из Тюмени добавили полномочий в ЯНАО

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Заседание избирательной комиссии. Курган, депутат, чиновник, руки, мужские руки
Владислав Черкашин координирует сферы общей политики и молодежи Фото:
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Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Выходцу из Тюмени, замглавы администрации Надымского района ЯНАО Владиславу Черкашину перешли полномочия ушедшего в отставку Игоря Пучкунова, который контролировал работу управлений общей политики и молодежи. Об этом сообщается на сайте администрации района.

«Заместитель главы администрации Надымского района Черкашин Владислав Григорьевич координирует и контролирует управление по делам молодежи и туризму; управление общей политики; муниципальное автономное учреждение муниципального округа Надымский район Ямало-Ненецкого автономного округа «Редакция газеты «Рабочий Надыма»; муниципальное автономное учреждение муниципального округа Надымский район Ямало-Ненецкого автономного округа «Телерадиокомпания Надым»», — говорится на сайте. Эти сферы курировал Пучкунов.

Ранее URA.RU сообщало, что замглавы Игорь Пучкунов подал в отставку. В мэрии отметили, что решение связано с переездом. Владислав Черкашин работает в администрации Надыма с 2020 года. До этого он занимал пост главы управы Центрального округа Тюмени. По мнению источников, усиление Черкашина связано с аппаратной борьбой между командами тюменских и надымских чиновников.

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Выходцу из Тюмени, замглавы администрации Надымского района ЯНАО Владиславу Черкашину перешли полномочия ушедшего в отставку Игоря Пучкунова, который контролировал работу управлений общей политики и молодежи. Об этом сообщается на сайте администрации района. «Заместитель главы администрации Надымского района Черкашин Владислав Григорьевич координирует и контролирует управление по делам молодежи и туризму; управление общей политики; муниципальное автономное учреждение муниципального округа Надымский район Ямало-Ненецкого автономного округа «Редакция газеты «Рабочий Надыма»; муниципальное автономное учреждение муниципального округа Надымский район Ямало-Ненецкого автономного округа «Телерадиокомпания Надым»», — говорится на сайте. Эти сферы курировал Пучкунов. Ранее URA.RU сообщало, что замглавы Игорь Пучкунов подал в отставку. В мэрии отметили, что решение связано с переездом. Владислав Черкашин работает в администрации Надыма с 2020 года. До этого он занимал пост главы управы Центрального округа Тюмени. По мнению источников, усиление Черкашина связано с аппаратной борьбой между командами тюменских и надымских чиновников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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