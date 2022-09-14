Чиновнику из Тюмени добавили полномочий в ЯНАО

14 сентября 2022 в 14:49 Размер текста - 17 +

Владислав Черкашин координирует сферы общей политики и молодежи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО Выходцу из Тюмени, замглавы администрации Надымского района ЯНАО Владиславу Черкашину перешли полномочия ушедшего в отставку Игоря Пучкунова, который контролировал работу управлений общей политики и молодежи. Об этом сообщается на сайте администрации района. «Заместитель главы администрации Надымского района Черкашин Владислав Григорьевич координирует и контролирует управление по делам молодежи и туризму; управление общей политики; муниципальное автономное учреждение муниципального округа Надымский район Ямало-Ненецкого автономного округа «Редакция газеты «Рабочий Надыма»; муниципальное автономное учреждение муниципального округа Надымский район Ямало-Ненецкого автономного округа «Телерадиокомпания Надым»», — говорится на сайте. Эти сферы курировал Пучкунов. Ранее URA.RU сообщало, что замглавы Игорь Пучкунов подал в отставку. В мэрии отметили, что решение связано с переездом. Владислав Черкашин работает в администрации Надыма с 2020 года. До этого он занимал пост главы управы Центрального округа Тюмени. По мнению источников, усиление Черкашина связано с аппаратной борьбой между командами тюменских и надымских чиновников.

Выходцу из Тюмени, замглавы администрации Надымского района ЯНАО Владиславу Черкашину перешли полномочия ушедшего в отставку Игоря Пучкунова, который контролировал работу управлений общей политики и молодежи. Об этом сообщается на сайте администрации района. «Заместитель главы администрации Надымского района Черкашин Владислав Григорьевич координирует и контролирует управление по делам молодежи и туризму; управление общей политики; муниципальное автономное учреждение муниципального округа Надымский район Ямало-Ненецкого автономного округа «Редакция газеты «Рабочий Надыма»; муниципальное автономное учреждение муниципального округа Надымский район Ямало-Ненецкого автономного округа «Телерадиокомпания Надым»», — говорится на сайте. Эти сферы курировал Пучкунов. Ранее URA.RU сообщало, что замглавы Игорь Пучкунов подал в отставку. В мэрии отметили, что решение связано с переездом. Владислав Черкашин работает в администрации Надыма с 2020 года. До этого он занимал пост главы управы Центрального округа Тюмени. По мнению источников, усиление Черкашина связано с аппаратной борьбой между командами тюменских и надымских чиновников.