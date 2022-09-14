Мишустин: Западу не удалось вывести Россию из глобальной экономики

Мишустин: выдавливание России с международных рынков продолжится

14 сентября 2022 в 16:39 Размер текста - 17 +

Западным странам не удалось выдавить Россию из глобальной экономики, заявил Мишустин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Западным странам не удалось выдавить Россию из глобальной экономики, но попытки сделать это продолжатся. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду на совещании о проекте федерального бюджета на ближайшую трехлетку. «До сих пор коллективному Западу не удалось выключить нашу страну из глобальной экономики, а попытки привели к сверхвысоким ценам на мировом рынке, к опасениям относительно того, как пройдет ближайшая зима. Однако очевидно, что выдавливание нас с привычных направлений сбыта продолжится. Это нужно учитывать при составлении планов на будущее, не забывая о собственных стратегических задачах», — подчеркнул Мишустин. Трансляция заседания проходила на телеканале «Россия 24». Премьер добавил, что дальнейшие планы будут состоять в дальнейшей адаптации и перестройке структуры российской экономики и переориентация экспорта. А также расширение сотрудничества с дружественными странами. Евросоюз ввел санкции против РФ в ответ на начало специальной операции на Украине. Президент России Владимир Путин заявил, что цель этих санкций — «отменить» Россию. Глава государства неоднократно подчеркивал, что санкции Запада намного больше вредят странам, которые их ввели. «Национальная служба новостей» передавала слова главы Еврокомиссии, что санкции против России сохранятся, пока ее экономика не будет «разорвана».

Западным странам не удалось выдавить Россию из глобальной экономики, но попытки сделать это продолжатся. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду на совещании о проекте федерального бюджета на ближайшую трехлетку. «До сих пор коллективному Западу не удалось выключить нашу страну из глобальной экономики, а попытки привели к сверхвысоким ценам на мировом рынке, к опасениям относительно того, как пройдет ближайшая зима. Однако очевидно, что выдавливание нас с привычных направлений сбыта продолжится. Это нужно учитывать при составлении планов на будущее, не забывая о собственных стратегических задачах», — подчеркнул Мишустин. Трансляция заседания проходила на телеканале «Россия 24». Премьер добавил, что дальнейшие планы будут состоять в дальнейшей адаптации и перестройке структуры российской экономики и переориентация экспорта. А также расширение сотрудничества с дружественными странами. Евросоюз ввел санкции против РФ в ответ на начало специальной операции на Украине. Президент России Владимир Путин заявил, что цель этих санкций — «отменить» Россию. Глава государства неоднократно подчеркивал, что санкции Запада намного больше вредят странам, которые их ввели. «Национальная служба новостей» передавала слова главы Еврокомиссии, что санкции против России сохранятся, пока ее экономика не будет «разорвана».