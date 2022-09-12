Global Times: санкции Запада создадут новую Россию

13 сентября 2022 в 05:19 Размер текста - 17 +

Санкции Запада создадут новую Россию, обращенную к странам Востока Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Санкции не убьют, а сформируют новую Россию, обращенную на Восток и не питающую иллюзий относительно Запада. Такое мнение выразил преподаватель в Институте финансовых исследований «Чунъян» Китайского народного университета, обозреватель газеты Global Times Ван Вэнь. «Россия представляет собой наиболее типичную страну, ускоряющую разворот на Дальний Восток. С этой точки зрения санкции Запада не убьют Россию, но создадут новую Россию, которая отбрасывает иллюзии насчет Запада и постепенно все глубже интегрируется с Востоком, обретая новую себя», — говорится в материале. По мнению обозревателя, «ежедневная жизнь россиян не особо подверглась влиянию западных санкций», но они могли повлиять в некоторой мере на представителей среднего класса или группы с доходами выше среднего. Кроме того, Ван Вэнь отметил участие гостей более чем 60 стран на Восточном экономическом форуме, добавив, что не видел там представителей США. Ван Вэнь также восхитился высказыванием президента РФ Владимира Путина, который заявил, что доминирование США на мировой арене идет на убыль. Страны Запада ввели жесткие санкции из-за спецоперации РФ на Украине. Ограничения коснулись энергетического, финансового и банковского секторов. Однако, по словам премьер-министра РФ Михаила Мишустин, попытка Запада ограничить энергетический экспорт привела к росту нефтегазовых доходов в России. В японском издании Yahoo News Japan также заявляли о бесполезности введенных антироссийских санкций. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Санкции не убьют, а сформируют новую Россию, обращенную на Восток и не питающую иллюзий относительно Запада. Такое мнение выразил преподаватель в Институте финансовых исследований «Чунъян» Китайского народного университета, обозреватель газеты Global Times Ван Вэнь. «Россия представляет собой наиболее типичную страну, ускоряющую разворот на Дальний Восток. С этой точки зрения санкции Запада не убьют Россию, но создадут новую Россию, которая отбрасывает иллюзии насчет Запада и постепенно все глубже интегрируется с Востоком, обретая новую себя», — говорится в материале. По мнению обозревателя, «ежедневная жизнь россиян не особо подверглась влиянию западных санкций», но они могли повлиять в некоторой мере на представителей среднего класса или группы с доходами выше среднего. Кроме того, Ван Вэнь отметил участие гостей более чем 60 стран на Восточном экономическом форуме, добавив, что не видел там представителей США. Ван Вэнь также восхитился высказыванием президента РФ Владимира Путина, который заявил, что доминирование США на мировой арене идет на убыль. Страны Запада ввели жесткие санкции из-за спецоперации РФ на Украине. Ограничения коснулись энергетического, финансового и банковского секторов. Однако, по словам премьер-министра РФ Михаила Мишустин, попытка Запада ограничить энергетический экспорт привела к росту нефтегазовых доходов в России. В японском издании Yahoo News Japan также заявляли о бесполезности введенных антироссийских санкций.