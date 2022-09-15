Десятки екатеринбургских водителей уходят из кризисного Гортранса ради денег конкурента

Компания «Верхнепышминский трамвай» переманила из Гортранса Екатеринбурга 30 водителей

16 сентября 2022 в 15:19 Размер текста - 17 +

Запуск «Львят» в В.Пышму обнажил кадровые проблемы Гортранса Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Компания «Верхнепышминский трамвай», обслуживающая новый маршрут, переманила у ЕМУП «Городской транспорт» 30 водителей, пробив в кризисном предприятии новую кадровую брешь. О противостоянии двух учреждений — частного и муниципального URA.RU рассказал источник в Гортрансе. В конце августа сообщалось, что из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму был запущен новый трамвайный маршрут. VIP-чиновники торжественно открыли движение, жители обоих городов встретили новость с восторгом, не подозревая, какой удар одна корпорация нанесла другой. «В ближайшее время из Гортранса в „Верхнепышминский трамвай“ уйдут 28-30 водителей. Именно столько нужно для обслуживания десяти „Львят“ (название моделей трамваев в Пышме — прим.ред.), потому что водители работают по сменам. Пока эти люди состоят в штате Северного трамвайного депо, но в октябре будут заключать новые трудовые договора», — объяснил источник. Новость по теме Кризис в Гортрансе может привести Екатеринбург к катастрофе По его словам, начальство Гортранса крайне негативно настроено к «Верхнепышминскому» руководству. Причина — переманивание кадров, которых и так катастрофически не хватает на общественном транспорте. «В Екатеринбурге водитель трамвая первого класса со стажем 15 лет и всеми надбавками получит максимум 42 тысячи, и то если премии не лишат за какой-то косяк. А „Верхнепышминское“ предлагает 54.600 по норме часов. В Гортрансе, чтобы хоть что-то заработать, нужно трудиться в три пота, накатывая ради надбавок часы, а частник сразу предлагает хорошие деньги. Вот туда и идет в основном молодежь, которым в Гортрансе до льгот как до Луны», — говорит собеседник. С его слов, уход сразу 30 работников нанесет Гортрансу сокрушительный удар, ведь на предприятии кризис с кадрами зрел много лет. «Молодые не идут к нам работать: приходил мальчик с курсов, отработал месяц, получил на руки 26 тысяч и уволился. Мигранты даже не идут: была одна женщина-вагоновожатая, проработала два года: ДТП на ДТП, сход вагона с рельс и тому подобное. Ну и платили мало, уволилась», — продолжает инсайдер. Выход из катастрофического положения собеседник видит в одном: повышении проезда. «Муниципалитет не хочет заключать контракт на нужных условиях Гортранса, цены на контракты сильно занижены, чтобы выдавить маршрутчиков, в том числе у автобусных маршрутов. Предприятие просило поднять цены на проезд до 38 рублей, но подняли только до 32 по чисто политическим причинам: впереди были выборы губернатора, чтобы люди не возмущались», — считает источник. Ранее URA.RU сообщало, что запуск трамвая в Верхнюю Пышму привел к кризису в Екатеринбурге. В будущем проблема с кадрами в Гортрансе может угрожать катастрофой общественному транспорту столицы Урала. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Компания «Верхнепышминский трамвай», обслуживающая новый маршрут, переманила у ЕМУП «Городской транспорт» 30 водителей, пробив в кризисном предприятии новую кадровую брешь. О противостоянии двух учреждений — частного и муниципального URA.RU рассказал источник в Гортрансе. В конце августа сообщалось, что из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму был запущен новый трамвайный маршрут. VIP-чиновники торжественно открыли движение, жители обоих городов встретили новость с восторгом, не подозревая, какой удар одна корпорация нанесла другой. «В ближайшее время из Гортранса в „Верхнепышминский трамвай“ уйдут 28-30 водителей. Именно столько нужно для обслуживания десяти „Львят“ (название моделей трамваев в Пышме — прим.ред.), потому что водители работают по сменам. Пока эти люди состоят в штате Северного трамвайного депо, но в октябре будут заключать новые трудовые договора», — объяснил источник. По его словам, начальство Гортранса крайне негативно настроено к «Верхнепышминскому» руководству. Причина — переманивание кадров, которых и так катастрофически не хватает на общественном транспорте. «В Екатеринбурге водитель трамвая первого класса со стажем 15 лет и всеми надбавками получит максимум 42 тысячи, и то если премии не лишат за какой-то косяк. А „Верхнепышминское“ предлагает 54.600 по норме часов. В Гортрансе, чтобы хоть что-то заработать, нужно трудиться в три пота, накатывая ради надбавок часы, а частник сразу предлагает хорошие деньги. Вот туда и идет в основном молодежь, которым в Гортрансе до льгот как до Луны», — говорит собеседник. С его слов, уход сразу 30 работников нанесет Гортрансу сокрушительный удар, ведь на предприятии кризис с кадрами зрел много лет. «Молодые не идут к нам работать: приходил мальчик с курсов, отработал месяц, получил на руки 26 тысяч и уволился. Мигранты даже не идут: была одна женщина-вагоновожатая, проработала два года: ДТП на ДТП, сход вагона с рельс и тому подобное. Ну и платили мало, уволилась», — продолжает инсайдер. Выход из катастрофического положения собеседник видит в одном: повышении проезда. «Муниципалитет не хочет заключать контракт на нужных условиях Гортранса, цены на контракты сильно занижены, чтобы выдавить маршрутчиков, в том числе у автобусных маршрутов. Предприятие просило поднять цены на проезд до 38 рублей, но подняли только до 32 по чисто политическим причинам: впереди были выборы губернатора, чтобы люди не возмущались», — считает источник. Ранее URA.RU сообщало, что запуск трамвая в Верхнюю Пышму привел к кризису в Екатеринбурге. В будущем проблема с кадрами в Гортрансе может угрожать катастрофой общественному транспорту столицы Урала.