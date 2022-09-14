Дерматолог рассказала, какой продукт защитит кожу лица осенью

Дерматолог Вишня: горчица и мед полезны для кожи осенью
© Служба новостей «URA.RU»
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Врач косметолог-инъекционист Гюльнара Фимочкина. Екатеринбург, фимочкина гюльнара
Дерматолог призывает использовать горчицу и мед в борьбе с сухостью кожи лица Фото:

В борьбе с шелушением, сухостью и потрескиваниями на лице и губах поможет порошок горчицы смешанный с водой. Мед также обладает полезными свойствами, которые приведут кожу в порядок. Об этом рассказала врач-дерматолог и кандидат медицинских наук Олеся Вишня.

«Берем порошок горчицы, добавляем воду. Размешиваем до консистенции жидкой кашки. Наносим получившуюся кашицу на лицо и шею, избегая области глаз. Если у вас кожа, сухая и сосуды расположены близко, то выносим на одну-две минуты, если кожа плотная, можете подержать чуть дольше трех-четырех минут», — рассказала дерматолог Пятому Каналу.

Дерматолог также порекомендовала втирать свежий мед в кожу лица, а затем сорвать застывшую пленку. Так как горчица и мед могут высушить кожу, эксперт рекомендует нанести гель алое как маску на 10-15 минут.

Ранее дерматолог Гришина рассказала, о каких серьезных болезнях могут говорить шелушения на коже. Врачи призывают внимательнее относиться к подобным симптомам.

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В борьбе с шелушением, сухостью и потрескиваниями на лице и губах поможет порошок горчицы смешанный с водой. Мед также обладает полезными свойствами, которые приведут кожу в порядок. Об этом рассказала врач-дерматолог и кандидат медицинских наук Олеся Вишня. «Берем порошок горчицы, добавляем воду. Размешиваем до консистенции жидкой кашки. Наносим получившуюся кашицу на лицо и шею, избегая области глаз. Если у вас кожа, сухая и сосуды расположены близко, то выносим на одну-две минуты, если кожа плотная, можете подержать чуть дольше трех-четырех минут», — рассказала дерматолог Пятому Каналу. Дерматолог также порекомендовала втирать свежий мед в кожу лица, а затем сорвать застывшую пленку. Так как горчица и мед могут высушить кожу, эксперт рекомендует нанести гель алое как маску на 10-15 минут. Ранее дерматолог Гришина рассказала, о каких серьезных болезнях могут говорить шелушения на коже. Врачи призывают внимательнее относиться к подобным симптомам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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