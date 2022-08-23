Полпред Якушев поставил регионам УрФО задачу по 1 сентября

Власти уральских регионов до начала сентября должны детально проработать организацию, чтобы новый учебный год начался без накладок. Об этом на оперативном совещании заявил полпред президента России в УрФО Владимир Якушев, сообщили URA.RU в его пресс-службе.
«Важно, чтобы новый учебный год стартовал без сбоев. В оставшиеся дни перед 1 сентября регионам нужно еще раз тщательно проработать все организационные моменты. День знаний должен стать праздником для каждого школьника УрФО. От нас зависит, с каким настроением ребята начнут учебу», — акцентировал Якушев.
Полпред напомнил, что в этом году в школах УрФО начнут учиться дети из ДНР и ЛНР. Ранее Якушев отправил главных федеральных инспекторов округа на объезд пунктов, где временно размещены беженцы из Донбасса. А в середине августа пригласил детей из ДНР и ЛНР в Челябинск.
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