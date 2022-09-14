Тюменские власти закупают десятки внедорожников

Власти Тюменской области закупят 53 внедорожника

15 сентября 2022 в 06:28 Размер текста - 17 +

На покупку внедорожников тюменские власти потратят 105 млн рублей Фото: Алексей Гущин © URA.RU Управление делами правительства Тюменской области планирует приобрести 53 автомобиля «УАЗ Патриот». Информация об этом размещена на официальном портале государственных закупок. Начальная цена лота составляет 105 миллионов рублей. «Наименование объекта закупки: легковой автомобиль. Количество — 53 штуки. Товарный знак: „УАЗ Патриот“ или эквивалент. Начальная цена — 105 152 000 рублей», — значится в документации. Допускается пробег не более 100 километров. В документации утоняется, что автомобили должны быть оснащены кондиционерами и комплектами зимних шин. Для каких именно целей необходимы машины, не уточняется. URA.RU направило запрос в управление делами правительства Тюменской области. Ответ ожидается.

Управление делами правительства Тюменской области планирует приобрести 53 автомобиля «УАЗ Патриот». Информация об этом размещена на официальном портале государственных закупок. Начальная цена лота составляет 105 миллионов рублей. «Наименование объекта закупки: легковой автомобиль. Количество — 53 штуки. Товарный знак: „УАЗ Патриот“ или эквивалент. Начальная цена — 105 152 000 рублей», — значится в документации. Допускается пробег не более 100 километров. В документации утоняется, что автомобили должны быть оснащены кондиционерами и комплектами зимних шин. Для каких именно целей необходимы машины, не уточняется. URA.RU направило запрос в управление делами правительства Тюменской области. Ответ ожидается.