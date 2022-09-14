14 сентября 2022

Тюменские власти закупают десятки внедорожников

Власти Тюменской области закупят 53 внедорожника
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Пермь , денежные купюры, деньги, пять тысяч
На покупку внедорожников тюменские власти потратят 105 млн рублей Фото:

Управление делами правительства Тюменской области планирует приобрести 53 автомобиля «УАЗ Патриот». Информация об этом размещена на официальном портале государственных закупок. Начальная цена лота составляет 105 миллионов рублей.

«Наименование объекта закупки: легковой автомобиль. Количество — 53 штуки. Товарный знак: „УАЗ Патриот“ или эквивалент. Начальная цена — 105 152 000 рублей», — значится в документации.

Допускается пробег не более 100 километров. В документации утоняется, что автомобили должны быть оснащены кондиционерами и комплектами зимних шин. Для каких именно целей необходимы машины, не уточняется. URA.RU направило запрос в управление делами правительства Тюменской области. Ответ ожидается.

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Управление делами правительства Тюменской области планирует приобрести 53 автомобиля «УАЗ Патриот». Информация об этом размещена на официальном портале государственных закупок. Начальная цена лота составляет 105 миллионов рублей. «Наименование объекта закупки: легковой автомобиль. Количество — 53 штуки. Товарный знак: „УАЗ Патриот“ или эквивалент. Начальная цена — 105 152 000 рублей», — значится в документации. Допускается пробег не более 100 километров. В документации утоняется, что автомобили должны быть оснащены кондиционерами и комплектами зимних шин. Для каких именно целей необходимы машины, не уточняется. URA.RU направило запрос в управление делами правительства Тюменской области. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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