14 сентября 2022

Командир «Ахмата» заявил о больших потерях ВСУ

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На линии фронта очень много уничтоженного противника и техники, рассказал Апты Алаудинов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли большие потери в районе Соледара и Артемовска, очень много уничтоженного противника и техники. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Чечни, командир спецподразделения «Ахмат» Апты Алаудинов.

«Мы фиксируем, что на всей линии наступления они „щупают“ позиции наших подразделений, каждый день происходят боестолкновения. <…> Со вчерашнего дня атаки полностью отбиваются по всей линии фронта. На нашей линии [направление Соледар — Артемовск] было несколько попыток — очень много уничтоженного противника и техники», — сказал он в эфире телеканала «Россия-1».

Ранее Алаудинов рассказал, что бойцы спецназа «Ахмат» и войск ЛНР укрепляют позиции в Соледаре. По его словам, уничтожено большое количество техники ВСУ, об этом он заявил в эфире «Первого канала».

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли большие потери в районе Соледара и Артемовска, очень много уничтоженного противника и техники. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Чечни, командир спецподразделения «Ахмат» Апты Алаудинов. «Мы фиксируем, что на всей линии наступления они „щупают“ позиции наших подразделений, каждый день происходят боестолкновения. <…> Со вчерашнего дня атаки полностью отбиваются по всей линии фронта. На нашей линии [направление Соледар — Артемовск] было несколько попыток — очень много уничтоженного противника и техники», — сказал он в эфире телеканала «Россия-1». Ранее Алаудинов рассказал, что бойцы спецназа «Ахмат» и войск ЛНР укрепляют позиции в Соледаре. По его словам, уничтожено большое количество техники ВСУ, об этом он заявил в эфире «Первого канала».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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