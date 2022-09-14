Командир «Ахмата» заявил о больших потерях ВСУ

15 сентября 2022 в 03:09 Размер текста - 17 +

На линии фронта очень много уничтоженного противника и техники, рассказал Апты Алаудинов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли большие потери в районе Соледара и Артемовска, очень много уничтоженного противника и техники. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Чечни, командир спецподразделения «Ахмат» Апты Алаудинов. «Мы фиксируем, что на всей линии наступления они „щупают“ позиции наших подразделений, каждый день происходят боестолкновения. <…> Со вчерашнего дня атаки полностью отбиваются по всей линии фронта. На нашей линии [направление Соледар — Артемовск] было несколько попыток — очень много уничтоженного противника и техники», — сказал он в эфире телеканала «Россия-1». Ранее Алаудинов рассказал, что бойцы спецназа «Ахмат» и войск ЛНР укрепляют позиции в Соледаре. По его словам, уничтожено большое количество техники ВСУ, об этом он заявил в эфире «Первого канала».

Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли большие потери в районе Соледара и Артемовска, очень много уничтоженного противника и техники. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Чечни, командир спецподразделения «Ахмат» Апты Алаудинов. «Мы фиксируем, что на всей линии наступления они „щупают“ позиции наших подразделений, каждый день происходят боестолкновения. <…> Со вчерашнего дня атаки полностью отбиваются по всей линии фронта. На нашей линии [направление Соледар — Артемовск] было несколько попыток — очень много уничтоженного противника и техники», — сказал он в эфире телеканала «Россия-1». Ранее Алаудинов рассказал, что бойцы спецназа «Ахмат» и войск ЛНР укрепляют позиции в Соледаре. По его словам, уничтожено большое количество техники ВСУ, об этом он заявил в эфире «Первого канала».